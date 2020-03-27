Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 28 марта.

Александров день, Лесное ухоженье

28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье.Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.

Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру. Святого допросил правитель Антонин и отдал на жестокие истязания. С удивительным терпением Александр перенес все муки, выпавшие на его долю.

В Александров день ходили в лес, благодарили его за дары и просили прощение за вмешательство.

Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы

Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц).

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, – вселенскими панихидами.

Час Земли

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

Всемирный день историка

Во всем мире 28 марта отмечается День историка. В этот день принимают поздравления все те специалисты, чья деятельность так или иначе связана с изучением и популяризацией такой науки как история. Историком называют специалиста, который занимается исследованием документов и предметов, имеющих отношение к прошлому человечества. Как правило, историки занимаются изучением отдельных областей этой науки.

День рождения стиральной машины

Каждая домохозяйка готова "молиться" на стиральную машину – это, бесспорно, одно из самых полезных и необходимых домашних бытовых устройств.

28 марта была запатентована первая стиральная машина. Это случилось в США в 1797 году.

Для того чтобы подчеркнуть всю важность стиральных машин в быту, 28 марта решено отмечать День рождения стиральной машины. Ведь сколько веков женщины стирали одежду и бельё в реках и озёрах, даже в самый холод – это был действительно тяжёлый и изматывающий ручной труд.