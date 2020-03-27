Скачать
Пятница, 27.03.2020
Коронавирусом заболел начальник полиции Киева Крищенко
У начальника полиции Киева Крищенко коронавирус
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Украина на карантине: Минсоцполитики обратилось к областным и городским госадминистрациям

Украина на карантине: Минсоцполитики обратилось к областным и городским госадминистрациям
15:01 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Согласно заявлению Минсоцполитики, еще 20 тысяч человек нуждаются в помощи на карантине.

В Украине 40 тысяч социальных работников во время карантина заботятся о престарелых и людях с инвалидностью, семьи с детьми, но еще около 20 тысяч нуждающихся в социальной помощи.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Более 30 тысяч социальных работников обслуживают на дому одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Они обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом к гражданам пожилого возраста, лиц с инвалидностью, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное.

COVID-19: ГПСУ отчиталась о проделанной работе

Около 7 тысяч работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным лицам и другим уязвимым слоям населения.

По состоянию на 24 марта было обнаружено еще порядка 20 тысяч человек, нуждающихся в помощи со стороны государства.

По этому поводу Минсоцполитики направило письма с рекомендациями областным и Киевской городской государственным администрациям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минсоцполитики, Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь