Украина на карантине: Минсоцполитики обратилось к областным и городским госадминистрациям

Новости Украины:Согласно заявлению Минсоцполитики, еще 20 тысяч человек нуждаются в помощи на карантине.

В Украине 40 тысяч социальных работников во время карантина заботятся о престарелых и людях с инвалидностью, семьи с детьми, но еще около 20 тысяч нуждающихся в социальной помощи.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Более 30 тысяч социальных работников обслуживают на дому одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Они обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом к гражданам пожилого возраста, лиц с инвалидностью, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное.

Около 7 тысяч работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным лицам и другим уязвимым слоям населения.

По состоянию на 24 марта было обнаружено еще порядка 20 тысяч человек, нуждающихся в помощи со стороны государства.

По этому поводу Минсоцполитики направило письма с рекомендациями областным и Киевской городской государственным администрациям.