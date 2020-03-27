COVID-19: ГПСУ отчиталась о проделанной работе

Новости Украины:Пограничники за сутки провели температурный скрининг более 20 тысячам человек.

За прошедшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья в отношении более 20 тысяч человек, одного человека госпитализировали.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

"За сутки на границе провели температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья в отношении более 20 тысяч человек. Вчера в Черноморском морском порту (Одесская обл.) иностранец, который ожидал прибытия теплоходом, пожаловался на состояние здоровья. Во время измерения температуры тела выяснилось, что она у него повышенная - 38 градусов. Мужчину передали медицинским работникам, которые доставили его в лечебное учреждение", - сообщил спикер.

Фото: ГПСУ

Из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительные контрольно-профилактические мероприятия, длительность контрольных процедур несколько возросла, сказал Демченко. Поэтому ГПСУ просит граждан не создавать конфликтных ситуаций и толпы.

Охранники границы рассчитывают на понимание соотечественников, которые возвращаются из-за границы. "Просим учесть, что пограничники делают все возможное для того, чтобы не причинять гражданам лишних неудобств. Наши сотрудники работают без выходных и с большими сверхнормативными нагрузками", - добавил спикер ГПСУ.

При этом пограничники также находятся в зоне риска, ведь большинство подтвержденных больных Covid-19 в Украине – это люди, которые вернулись из-за границы. Пограничники, которые с ними непосредственно контактировали, направляются на самоизоляцию – ради безопасности граждан и остального персонала – и это тоже создает дополнительную нагрузку на инспекторов, которые осуществляют пограничный контроль, подчеркнул Демченко.

Также начиная с 20 марта в Украину прибыло одиннадцать специальных железнодорожных рейсов из-за границы, сообщает Госпогранслужба.

"Десять таких эвакуационных поездов прибыли из польского Перемышля. Пограничный контроль пассажиров этих поездов осуществлял персонал Мостиского отряда в железнодорожном пункте пропуска "Мостиска" на Львовщине. А более 650 пассажиров поезда четырех столиц (Рига-Вильнюс-Минск-Киев) прошли пограничный контроль на столичном вокзале. Для этого были привлечены инспекторы Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев"", - говорится в сообщении.

Вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений пограничники проводили комплекс проверочных мер, направленных на выявление признаков заболевания у граждан. Каждому из пассажиров измеряли температуру, их опрашивали о самочувствии.

Кроме того, все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мер (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом. За ними установлен медико-санитарный надзор.