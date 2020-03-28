У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Новости Украины:Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий".

У имени Алексей существует редко употребляемая женская форма имени – Алексина, которая была заимствованна из французского языка. В современное время стало употребляться иное женское имя, образованное от имени Алексей – Алексия, в США становится популярным парное женское имя Алексис.

Алексей может похвастаться весьма развитой интуицией. Но в достижении своих желаний ему помогает не только она, но и свойственные Алексею активность и воля. Алексей умеет оценивать свои силы. Если он уверен в своем успехе, то будет идти до победного конца, а если благополучный исход представляется мужчине сомнительным, то, скорее всего, он откажется от своих попыток.

Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Творческие способности дают широкие перспективы, но Алексей очень брезглив и поэтому отказывается от многих удачных идей. Больше всего в своей жизни Алексей ценит своего отца, следом идут дети Алексея.

Алексей не относится в величественным и выдающимся людям. Он обычный мужчина, нежный с любимыми и надёжный для своих друзей. Он не лишен прекрасных качеств, но все они выражены не ярко. Мужчина неплохо приспособлен для повседневной жизни, но сильные страсти и неожиданные повороты судьбы не для него.

Алексей часто убегает от действительности при малейшей неудаче. Он углублен в себя, много фантазирует. Алексей не любит осуждения и легко оправдывает себя, выдумывая объяснения своим поступкам.

Ум и интуиция Алексея скорее женского типа, чем мужского. Он внимателен к мелочам, имеет хорошую память, отличается любознательностью. Алексей неизменно почтителен со своими родителями. В отношениях с женщинами этот мужчина ценит аккуратность и опрятность своей избранницы. Чувствительность и ранимость Алексея привлекают к нему много поклонниц, поэтому победы над противоположным полом мужчина одерживает легко и часто. Тем не менее, Алексей – верный муж, относящийся к жене порой слишком доверчиво.

Особых увлечений у мужчины с именем Алексей нет. Его можно назвать человеком дела, если лень не взяла в нем верх. Он не лишен творческих способностей, которые могут помочь стать хорошим художником, актером, писателем. Профессии, связанные с точной наукой, также подходят Алексею.

Поздравления

Алексей, ты именинник сегодня, поздравляем,

Исполнения задуманного всего желаем,

Здоровья крепкого тебе, удачи и добра,

Чтоб жизнь всегда весёлою была.

Будь всегда в отличном настроенье,

Пусть ангел пошлёт тебе благословенье,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть счастья птица у дома твоего кружится.

С именинами, Алексей, тебя поздравляем,

Быть всегда в центре внимания желаем,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пусть будет светлою твоя мечта.

Пусть надёжные друзья окружают,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пусть убегают от тебя ненастья,

Пускай с тобою дружит счастье.

Алексей, с именинами тебя поздравляем,

И от всей души искренне желаем,

Пусть неудачи уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты непременно сбудутся.

Пусть на работе будет всё отлично,

Удачи тебе в жизни личной,

Пусть каждый день приятно удивляет,

Пускай Господь от бед оберегает.

Со светлым праздником тебя,

Прими, Алексей, поздравленья,

Пусть будет долгой и счастливой жизнь твоя,

Пускай отличным будет настроенье.

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть сила воли будет, как гранит,

Пускай судьба будет счастливой.

Сегодня именины у тебя, поздравляем,

Счастья и здоровья, Лешенька, желаем,

Пусть радует тебя каждый день,

Пускай удача ходит за тобой, словно тень.

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пусть будет долгой жизнь твоя,

Пускай судьба тебе улыбается,

Пусть все планы осуществляются.

У Алексея сегодня праздник!

У Алексея радостный день!

И пожелать ему счастья, удачи

Нам в этот день будет не лень.

Впрочем, в дальнейшем мы также желаем

Больших удач, исполненья мечты!

Чтоб были снова повод и праздник,

Чтобы опять улыбался нам ты!

Мудрый, сильный — свободный по жизни

Волевой, охраняемый силой от выше.

В Алексее никогда не увидишь изъян —

Помогает по воле, все делает сам.

Человек-золотой, терпение — платина

Применяет в жизни удачно все знания

Я поздравить хочу надежного друга,

Окажет всегда любезно услугу.

Ты всегда, Алексей, надежно храним

Удачлив и счастлив. И всеми любим.

Сосредоточие Вы всех достоинств,

Талантов Ваших не отнять,

Ведь если Алексей есть в доме,

То в этом доме благодать.

Заботливый и нежный, постоянный,

Умом и верностью он покоряет нас,

И если на пути он встанет,

То попросту не отведете глаз.