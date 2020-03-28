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Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)

Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)
22:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Спецпоездом "Москва-Киев" отправляется 716 наших граждан в Украину.

Специальный поезд "Укрзализныци" Москва-Киев отправился в украинскую столицу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в купейных вагонах исключительно граждане Украины. Наполнение вагонов - 100-процентное, но выехать на родину смогли не все.

"В настоящее время при содействии посольства и "Укрзализныци" отправляется 716 наших граждан в Украину, возвращаются в Киев. Но записано, появилась значительно большее количество граждан, желающих уехать. Однако у них остается возможность выехать через автомобильные пункты пропуска", - сказал консул посольства Украины в России Владислав Жорницкий.

По его словам, желающих сесть в этот поезд было вдвое больше, и те, кому все же повезло, не скрывали своих эмоций. Попасть в вагоны можно было только после измерения температуры. Многие пассажиры были в защитных масках.

"По моему мнению, это очень актуально и очень важно, многие в Москве остались в той ситуации, что им негде находиться, а домой нужно ехать - ехать нечем. Я считаю это очень актуальным, и хорошо, очень благодарны, что это организовали", - сказала одна из пассажирок. "Это очень важно, потому что людям - на работу, так сюда никто не едет. Например, я была у дочери, с внуком, потому что он болеет и пришлось ехать, а обратно не было возможности. Спасибо всем, кто организовал", - добавила другая пассажирка.

Поездом "Киев-Москва" в РФ выехало более 700 человек

Украинцев, которые не из Киева, завтра должны развезти по домам - по крайней мере у каждого спросили, в какую именно область они отправляются дальше. Прибытие поезда в Киев ожидается в воскресенье, 29 марта, в 8:32.

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Киев, Украина, Москва, Россия, Поезд, РФ, Спецпоезд.
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