Поездом "Киев-Москва" в РФ выехало более 700 человек

Новости Украины:Более 700 человек выехало в Россию на поезде "Киев-Москва".

Пограничники оформили поезд "Киев-Москва", на котором в Россию выехало более 700 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

"Сегодня, после 20 часов, из Киева в российскую столицу отправился поезд "Киев-Москва-Киев". Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализницей, чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление поезда пограничники осуществили в пункте контроля "Киев-пассажирский" и всего на этом рейсе выехали из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых - россияне.

"Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев", - отмечается в сообщении.

В ГПСУ отметили, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

В пограничном ведомстве отметили, что все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.

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