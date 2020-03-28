Поездом "Киев-Москва" в РФ выехало более 700 человек

Пограничники оформили поезд "Киев-Москва", на котором в Россию выехало более 700 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.
"Сегодня, после 20 часов, из Киева в российскую столицу отправился поезд "Киев-Москва-Киев". Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализницей, чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оформление поезда пограничники осуществили в пункте контроля "Киев-пассажирский" и всего на этом рейсе выехали из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых - россияне.
"Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев", - отмечается в сообщении.
В ГПСУ отметили, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.
В пограничном ведомстве отметили, что все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.