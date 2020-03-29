Спецрейс с украинцами вылетел из Нью-Йорка в Киев (Фото)

Новости Украины:Спецсамолет забрал украинцев из Нью-Йорка.

Спецсамолет МАУ с украинцами в субботу вечером вылетел из Нью-Йорка в Киев.

Об этом сообщает посольство Украины в США, посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter.

"Специальный рейс МАУ только что вылетел из Нью-Йорка на Киев - на борту 359 пассажиров", - говорит Ельченко.

Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020

"Удалось отправить еще один коммерческий спецсамолет МАУ из Нью-Йорка в Киев. Рады, что украинцы, которые заранее приобрели на него билеты, все же смогут добраться на Родину. Спасибо всем, кто этому поспособствовал. Защитными масками все пассажиры обеспечены", - сообщает посольство.

Напоминаем, в пятницу из США в Украину спецрейсами МАУ вернулись 354 украинца, из Канады - еще 274 гражданина Украины.