Саввин день: приметы и обряды 29 марта

Новости Украины:Считалось, что в этот день заканчивается санный путь, пора готовить телегу, причем сделать это надо до половодья.

По приметам на 29 марта судили о весне. В народном месяцеслове дата получила название Саввин, или тележный день. Православная церковь в этот день почитает мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305).

Святой был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан Савин вместе с единомышленниками перебрался в отдаленную деревню.

Один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами, за две золотые монеты открыл его местопребывание. Савина вместе с шестью другими христианами схватили, истязали и утопили в Ниле. Произошло это в 287 году.

Приметы на 29 марта

Если этот день теплый, то и весна будет теплой.

На Саввина сани покинь, телегу подвинь.

Облака плывут быстро и высоко - к хорошей погоде.

Солнце в облака садится и черно - к дождю.

Снег скоро тает, а вода бежит дружно - жди мокрого лета.

Сверху печет - снизу течет.

С гор вода, а рыба со стану (с зимовья).

Если весенняя вода течет медленно, то год будет тяжелым.

Если ворона в луже купается - скоро тепло наступит.