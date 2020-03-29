Саввин день: приметы и обряды 29 марта

По приметам на 29 марта судили о весне. В народном месяцеслове дата получила название Саввин, или тележный день. Православная церковь в этот день почитает мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305).
Святой был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан Савин вместе с единомышленниками перебрался в отдаленную деревню.
Один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами, за две золотые монеты открыл его местопребывание. Савина вместе с шестью другими христианами схватили, истязали и утопили в Ниле. Произошло это в 287 году.
Приметы на 29 марта
Если этот день теплый, то и весна будет теплой.
На Саввина сани покинь, телегу подвинь.
Облака плывут быстро и высоко - к хорошей погоде.
Солнце в облака садится и черно - к дождю.
Снег скоро тает, а вода бежит дружно - жди мокрого лета.
Сверху печет - снизу течет.
С гор вода, а рыба со стану (с зимовья).
Если весенняя вода течет медленно, то год будет тяжелым.
Если ворона в луже купается - скоро тепло наступит.