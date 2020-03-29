Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта

Новости Украины:В Украине в воскресенье будет тепло, но в понедельник существенно похолодает.

В ближайшие сутки в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье без осадков, лишь днем в западных областях и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днём 13-18°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днём 1-6° тепла.

Карта осадков 29 марта / windy.com

В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём около 15°.

Карта ветров 29 марта / windy.com

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 марта самая высокая температура воздуха днём была +21,5 в 1888г., самая низкая ночью -10,8 в 2013г.

Прогноз погоды на Субботу, 29 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, без осадков

Львов – +14…+16, без осадков

Ивано-Франковск – +15…+17, дождь

Тернополь – +15…+17, дождь

Черновцы – +14…+16, без осадков

Хмельницкий – +15…+17, дождь

Луцк – +14…+16, без осадков

Ровно – +15…+17, без осадков

Житомир – +15…+17, без осадков

Винница – +15…+17, без осадков

Одесса – +14…+16, без осадков

Николаев – +16…+18, без осадков

Херсон – +14…+16, без осадков

Симферополь – +13…+15, дождь

Кропивницкий – +15…+17, без осадков

Черкассы – +14…+16, без осадков

Чернигов – +15…+17, без осадков

Сумы – +14…+16, без осадков

Полтава – +14…+16, без осадков

Днепр – +15…+17, без осадков

Запорожье – +15…+17, без осадков

Донецк – +13…+15, без осадков

Луганск – +14…+16, без осадков

Харьков – +14…+16, без осадков

Киев – +14…+16, без осадков

Погода 29 марта / meteo.gov.ua

В понедельник в северных, западных, Винницкой, Черкасской областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

Погода 29 марта / meteo.gov.ua

Ветер преимущественно северный, 5-12 м/с.

Понижение температуры: воздуха в западных областях ночью 1-6° мороза, днём 1-6° тепла, в северных областях ночью и днём 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 4-9°, в южных областях 10 -15°.

В Киеве в понедельник местами небольшой снег; температура воздуха ночью и днём 2-4° тепла.