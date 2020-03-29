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Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта

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Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта
08:32 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине в воскресенье будет тепло, но в понедельник существенно похолодает.

В ближайшие сутки в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье без осадков, лишь днем в западных областях и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

Температура ночью 0-5° тепла, днём 13-18°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днём 1-6° тепла.

 

Карта осадков 29 марта / windy.com

В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём около 15°.

 

Карта ветров 29 марта / windy.com

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 марта самая высокая температура воздуха днём была +21,5 в 1888г., самая низкая ночью -10,8 в 2013г.

Прогноз погоды на Субботу, 29 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +15…+17, без осадков

  • Львов – +14…+16, без осадков

  • Ивано-Франковск – +15…+17, дождь

  • Тернополь – +15…+17, дождь

  • Черновцы – +14…+16, без осадков

  • Хмельницкий – +15…+17, дождь

  • Луцк – +14…+16, без осадков

  • Ровно – +15…+17, без осадков

  • Житомир –  +15…+17, без осадков

  • Винница –  +15…+17, без осадков

  • Одесса – +14…+16, без осадков

  • Николаев – +16…+18, без осадков

  • Херсон – +14…+16, без осадков

  • Симферополь – +13…+15, дождь

  • Кропивницкий – +15…+17, без осадков

  • Черкассы – +14…+16, без осадков

  • Чернигов – +15…+17, без осадков

  • Сумы – +14…+16, без осадков

  • Полтава – +14…+16, без осадков

  • Днепр – +15…+17, без осадков

  • Запорожье – +15…+17, без осадков

  • Донецк – +13…+15, без осадков

  • Луганск – +14…+16, без осадков

  • Харьков – +14…+16, без осадков

  • Киев – +14…+16, без осадков

 

Погода 29 марта / meteo.gov.ua

В понедельник в северных, западных, Винницкой, Черкасской областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

 

Погода 29 марта / meteo.gov.ua 

Ветер преимущественно северный, 5-12 м/с. 

Понижение температуры: воздуха в западных областях ночью 1-6° мороза, днём 1-6° тепла, в северных областях ночью и днём 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 4-9°, в южных областях 10 -15°. 

Саввин день: приметы и обряды 29 марта

В Киеве в понедельник местами небольшой снег; температура воздуха ночью и днём 2-4° тепла.

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