Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта

В ближайшие сутки в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода, сообщил Укргидрометцентр.
В воскресенье без осадков, лишь днем в западных областях и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днём 13-18°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днём 1-6° тепла.
Карта осадков 29 марта / windy.com
В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём около 15°.
Карта ветров 29 марта / windy.com
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 марта самая высокая температура воздуха днём была +21,5 в 1888г., самая низкая ночью -10,8 в 2013г.
Прогноз погоды на Субботу, 29 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17, без осадков
Львов – +14…+16, без осадков
Ивано-Франковск – +15…+17, дождь
Тернополь – +15…+17, дождь
Черновцы – +14…+16, без осадков
Хмельницкий – +15…+17, дождь
Луцк – +14…+16, без осадков
Ровно – +15…+17, без осадков
Житомир – +15…+17, без осадков
Винница – +15…+17, без осадков
Одесса – +14…+16, без осадков
Николаев – +16…+18, без осадков
Херсон – +14…+16, без осадков
Симферополь – +13…+15, дождь
Кропивницкий – +15…+17, без осадков
Черкассы – +14…+16, без осадков
Чернигов – +15…+17, без осадков
Сумы – +14…+16, без осадков
Полтава – +14…+16, без осадков
Днепр – +15…+17, без осадков
Запорожье – +15…+17, без осадков
Донецк – +13…+15, без осадков
Луганск – +14…+16, без осадков
Харьков – +14…+16, без осадков
Киев – +14…+16, без осадков
Погода 29 марта / meteo.gov.ua
В понедельник в северных, западных, Винницкой, Черкасской областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.
Погода 29 марта / meteo.gov.ua
Ветер преимущественно северный, 5-12 м/с.
Понижение температуры: воздуха в западных областях ночью 1-6° мороза, днём 1-6° тепла, в северных областях ночью и днём 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 4-9°, в южных областях 10 -15°.
В Киеве в понедельник местами небольшой снег; температура воздуха ночью и днём 2-4° тепла.