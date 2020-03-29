У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в прозе

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний).
Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".
Парное женское имя к имени Антон – Антония. А вот имя Антонида – это "дочь Антония". Варианты в других языках: Антуанетта, Антона. От родового имени Antonius появилось производное имя Антонин (Антонен), к которому парным женским именем является Антонина.
Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).
Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.
У Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.
Антон наслаждается тишиной, изучением, размышлением, анализом и медитацией, часто интересуется передовыми технологиями (информационные технологии, нанотехнологии, робототехника, нефтяная и газовая промышленность). Точность восприятия, углубленное изучение вопроса помогут ему найти своё призвание в архитектуре, научных сферах, маркетинге, логистике. При всей личностной замкнутости Антон умеет правильно выстраивать последовательности, логично мыслить, обладает упорством в достижении целей, поэтому такие области как политика и спорт близки ему.
В сердечных вопросах это довольно застенчивый мужчина, скрывающий свою острую чувствительность за завесой безразличия, которая может заставить его казаться холодным и бесчувственным. Тем не менее, Антон обладает прекрасным нравственным характером. Чрезвычайно требовательный и избирательный в своих личных отношениях, он может остаться одиноким волком, если только ему не удастся найти родственную душу, супругу, с которой он мог бы разделить всё. И выберет он её в соответствии с общим интеллектуальным, культурным или духовным родством.
Поздравления
Дорогой Антон, поздравляю тебя и от души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.
Замечательный человек, дорогой Антон, я тебя от души хочу поздравить и пожелать постоянного роста и развития твоей личности, высоких полётов к вершинам успеха и славы, громких побед на твоём пути. Пусть всё хорошее возвращается к тебе бумерангом, пусть всё плохое останется позади.
Дорогой Антошенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно и смело добиваться того, к чему стремится твоё сердце, постоянно пребывать на гране чего-то удивительного и интересного, ловить волну удачи и радости в жизни.
Дорогой Антон, от всего сердца тебя поздравляю и желаю веселья души и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героичных поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и жизнью наслаждения.
Поздравляю, дорогой Антон. Желаю диким зверем бороться за свой успех, желаю настоящим героем оставаться для своей семьи. Пусть твой каждый день будет ярким, красочным и позитивным. Будь всегда в отличной форме, люби, верь в свои мечты и двигайся уверенно вперёд!
Крутой и модный парень — Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.
Поздравляю тебя, Антон. Пусть твои друзья пореже вспоминают стишок про Антошку и картошку, если только ты сам этого не хочешь. С Днём Рождения, желаю всего самого наилучшего в тех масштабах, которые ты сам для себя определишь. Пусть счастье только возрастает.
Дорогой Антон, желаю тебе всегда быть душой компании, весельчаком и очень позитивным человеком. Пусть улыбки и смех сопровождают тебя по всей жизненной тропе и скрасят твой путь. Не забывай своих друзей и родных, всегда помни, что они в тебе очень нуждаются.