У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины:Это очень древнее римское родовое имя, поэтому точное значение не известно.

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний).

Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Парное женское имя к имени Антон – Антония. А вот имя Антонида – это "дочь Антония". Варианты в других языках: Антуанетта, Антона. От родового имени Antonius появилось производное имя Антонин (Антонен), к которому парным женским именем является Антонина.

Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).

Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.

У Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

Антон наслаждается тишиной, изучением, размышлением, анализом и медитацией, часто интересуется передовыми технологиями (информационные технологии, нанотехнологии, робототехника, нефтяная и газовая промышленность). Точность восприятия, углубленное изучение вопроса помогут ему найти своё призвание в архитектуре, научных сферах, маркетинге, логистике. При всей личностной замкнутости Антон умеет правильно выстраивать последовательности, логично мыслить, обладает упорством в достижении целей, поэтому такие области как политика и спорт близки ему.

В сердечных вопросах это довольно застенчивый мужчина, скрывающий свою острую чувствительность за завесой безразличия, которая может заставить его казаться холодным и бесчувственным. Тем не менее, Антон обладает прекрасным нравственным характером. Чрезвычайно требовательный и избирательный в своих личных отношениях, он может остаться одиноким волком, если только ему не удастся найти родственную душу, супругу, с которой он мог бы разделить всё. И выберет он её в соответствии с общим интеллектуальным, культурным или духовным родством.

Поздравления

Дорогой Антон, поздравляю тебя и от души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.

Замечательный человек, дорогой Антон, я тебя от души хочу поздравить и пожелать постоянного роста и развития твоей личности, высоких полётов к вершинам успеха и славы, громких побед на твоём пути. Пусть всё хорошее возвращается к тебе бумерангом, пусть всё плохое останется позади.

Дорогой Антошенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно и смело добиваться того, к чему стремится твоё сердце, постоянно пребывать на гране чего-то удивительного и интересного, ловить волну удачи и радости в жизни.

Дорогой Антон, от всего сердца тебя поздравляю и желаю веселья души и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героичных поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и жизнью наслаждения.

Поздравляю, дорогой Антон. Желаю диким зверем бороться за свой успех, желаю настоящим героем оставаться для своей семьи. Пусть твой каждый день будет ярким, красочным и позитивным. Будь всегда в отличной форме, люби, верь в свои мечты и двигайся уверенно вперёд!

Крутой и модный парень — Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.

Поздравляю тебя, Антон. Пусть твои друзья пореже вспоминают стишок про Антошку и картошку, если только ты сам этого не хочешь. С Днём Рождения, желаю всего самого наилучшего в тех масштабах, которые ты сам для себя определишь. Пусть счастье только возрастает.

Дорогой Антон, желаю тебе всегда быть душой компании, весельчаком и очень позитивным человеком. Пусть улыбки и смех сопровождают тебя по всей жизненной тропе и скрасят твой путь. Не забывай своих друзей и родных, всегда помни, что они в тебе очень нуждаются.