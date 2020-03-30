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Понедельник, 30.03.2020
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Дубилет предложил помощь правительству

Дубилет предложил помощь правительству
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Дубилет заявил, что его команда готова бесплатно запустить всевозможные госуслуги онлайн в рекордные сроки.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет о готовности его команды бесплатно разработать и запустить онлайн-сервис любой государственной услуги в срок от двух до пяти дней, если только органы центральной власти изъявят такое желание.

"Обращение ко всем органам центральной власти. В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через интернет", - написал Дубилет в социальной сети Facebook.

"Чтобы уберечь граждан от очного визита в государственные органы, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки - от двух до пяти дней. Платформой для запуска станет iGov", - добавил он.

Экс-министр подчеркнул готовность предоставить такую услугу государству бесплатно.

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"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", - написал экс-министр.

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Все по теме:

Кабмин, Дмитрий Дубилет, BankID, Государство в смартфоне, iGov, Госуслуга.
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