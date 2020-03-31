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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах
08:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Данное имя произошло с древнегреческого языка и переводится как "маленький господин", "владыка".

По одной из версий (из древнегреческого языка) - господинчик, барчонок. Уменьшительное к имени Кир Кириос - повелитель, владыка. Подругой версии (от персидского корня) - солнце Кирилл - человек с повышенной самооценкой. Комплексы неполноценности ему почти неведомы, если же они у него и есть, то окружающие об этом никогда не догадаются. Кирилл любит покрасоваться, он постоянно готов и ждет того, что его должны хвалить за его ум, манеру себя вести, красивую одежду, тонкий вкус. То есть Кирилл считает себя "самым-самым", тем, без которого и вода не освятится, - самым умным, самым смелым.

Несмотря на то, что в характере присутствуют и негативные черты, он умело их скрывает и переводит в положительные стороны. Кирилл склонен к повышенной самооценке. Мальчик носящий данное имя хорошо учится. Благодаря аналитическому складу ума, он с легкостью изучает точные науки.

Кирилл в выборе жены руководствуется тем, какое впечатление она будет производить на людей. Так же он будет и любить ее - глазами других. Кирилл большой спорщик, переубедить его в чем-то практически невозможно. Любит порассуждать на отвлеченные темы Ревнив, жене не изменяет.

Поздравления с именинами

Пожелать хочу, Кирилл,

Чтоб всегда ты счастлив был,

Целей ловко добивался,

Никогда не огорчался.

 

Всем на зависть стал успешным,

Всех высот достиг, конечно,

Отличался мощной силой,

И чтоб жизнь тебя любила!

Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта

Желаю от души тебе, Кирилл,

Чтоб в океане счастья ты купался,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил,

Желаю, чтоб всегда ты улыбался!

 

Пускай всегда сбываются мечты,

Здоровья тебе крепкого желаю,

Удачи, ясных дней и доброты,

Чтоб жизнь твоя была подобна раю!

Ты давно уж всех девчонок

Обаял и поразил,

Парень, конечно, видный,

Мачо ты у нас, Кирилл.

 

Я желаю, чтобы сильным,

Благородным был всегда,

Побеждал в любви, работе,

Не грустил чтоб никогда.

Тебя, Кирилл, поздравлю

И пожелаю счастья,

Желаю, чтобы весь

Мир был в твоей власти.

 

Имя твое значит —

Властитель и владыка,

Желаю, чтоб судьбой своей

Управлял ты лихо.

 

Чтоб тебе условия

Жизнь не диктовала,

Удача пред тобой,

Чтоб голову склоняла.

 

Желаю на ногах

Тебе стоять я твердо,

Звание владыки

Нести по жизни гордо.

Пусть в этот светлый праздник

Сбываются мечты.

Пускай во всех компаниях

Душою будешь ты!

 

Тебе, Кирилл, желаю

Добра, здоровья, счастья.

Пусть от тебя отступят

Все грозы и несчастья.

Я тебя поздравляю, Кирилл,

И желаю огромных успехов,

Оптимизма, задора и сил,

Долгих лет и задорного смеха.

 

Чтоб в душе поселился покой,

И забота родных согревала,

И любовь безграничной волной

Днем и ночью тебя накрывала!

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