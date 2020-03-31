У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

По одной из версий (из древнегреческого языка) - господинчик, барчонок. Уменьшительное к имени Кир Кириос - повелитель, владыка. Подругой версии (от персидского корня) - солнце Кирилл - человек с повышенной самооценкой. Комплексы неполноценности ему почти неведомы, если же они у него и есть, то окружающие об этом никогда не догадаются. Кирилл любит покрасоваться, он постоянно готов и ждет того, что его должны хвалить за его ум, манеру себя вести, красивую одежду, тонкий вкус. То есть Кирилл считает себя "самым-самым", тем, без которого и вода не освятится, - самым умным, самым смелым.
Несмотря на то, что в характере присутствуют и негативные черты, он умело их скрывает и переводит в положительные стороны. Кирилл склонен к повышенной самооценке. Мальчик носящий данное имя хорошо учится. Благодаря аналитическому складу ума, он с легкостью изучает точные науки.
Кирилл в выборе жены руководствуется тем, какое впечатление она будет производить на людей. Так же он будет и любить ее - глазами других. Кирилл большой спорщик, переубедить его в чем-то практически невозможно. Любит порассуждать на отвлеченные темы Ревнив, жене не изменяет.
Поздравления с именинами
Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.
Всем на зависть стал успешным,
Всех высот достиг, конечно,
Отличался мощной силой,
И чтоб жизнь тебя любила!
Желаю от души тебе, Кирилл,
Чтоб в океане счастья ты купался,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил,
Желаю, чтоб всегда ты улыбался!
Пускай всегда сбываются мечты,
Здоровья тебе крепкого желаю,
Удачи, ясных дней и доброты,
Чтоб жизнь твоя была подобна раю!
Ты давно уж всех девчонок
Обаял и поразил,
Парень, конечно, видный,
Мачо ты у нас, Кирилл.
Я желаю, чтобы сильным,
Благородным был всегда,
Побеждал в любви, работе,
Не грустил чтоб никогда.
Тебя, Кирилл, поздравлю
И пожелаю счастья,
Желаю, чтобы весь
Мир был в твоей власти.
Имя твое значит —
Властитель и владыка,
Желаю, чтоб судьбой своей
Управлял ты лихо.
Чтоб тебе условия
Жизнь не диктовала,
Удача пред тобой,
Чтоб голову склоняла.
Желаю на ногах
Тебе стоять я твердо,
Звание владыки
Нести по жизни гордо.
Пусть в этот светлый праздник
Сбываются мечты.
Пускай во всех компаниях
Душою будешь ты!
Тебе, Кирилл, желаю
Добра, здоровья, счастья.
Пусть от тебя отступят
Все грозы и несчастья.
Я тебя поздравляю, Кирилл,
И желаю огромных успехов,
Оптимизма, задора и сил,
Долгих лет и задорного смеха.
Чтоб в душе поселился покой,
И забота родных согревала,
И любовь безграничной волной
Днем и ночью тебя накрывала!