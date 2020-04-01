Температурные качели: чем порадует погода в День смеха

В ближайшие сутки холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода будет без осадков.
Карта осадков 1 апреля, фото: windy.com
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 1 апреля, фото: windy.com
Прогноз погоды на среду, 1 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10
Львов – +5…+7
Ивано-Франковск – +5…+7
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +6…+8
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +5…+7
Ровно – +5…+7
Житомир – +5…+7
Винница – +5…+7
Одесса – +5…+7
Николаев – +7…+9
Херсон – +6…+8
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +5…+7
Черкассы – +5…+7
Чернигов – +5…+7
Сумы – +4…+6
Полтава – +5…+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7…+19
Донецк – +5…+7
Луганск – +5…+7
Харьков – +5…+7
Киев – +5…+7
Погода 1 апреля, фото: meteo.gov.ua
Температура ночью 3-8° мороза, на побережье морей и в Крыму около 0°, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-3° мороза.
В Киеве 1 апреля также без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была 20,3° в 2016г., самая низкая ночью -8,7° в 1931г.
Погода 2 апреля, фото: meteo.gov.ua
В четверг, 2 апреля, в Украине также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.
В Киеве 2 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла.