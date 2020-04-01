Температурные качели: чем порадует погода в День смеха

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08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни осадков не будет, ночью – морозно.

В ближайшие сутки холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода будет без осадков.

Карта осадков 1 апреля, фото: windy.com

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 1 апреля, фото: windy.com

Прогноз погоды на среду, 1 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +8…+10

  • Львов – +5…+7

  • Ивано-Франковск – +5…+7

  • Тернополь – +5…+7

  • Черновцы – +6…+8

  • Хмельницкий – +5…+7

  • Луцк – +5…+7

  • Ровно – +5…+7

  • Житомир – +5…+7

  • Винница – +5…+7

  • Одесса – +5…+7

  • Николаев – +7…+9

  • Херсон – +6…+8

  • Симферополь – +7…+9

  • Кропивницкий – +5…+7

  • Черкассы – +5…+7

  • Чернигов – +5…+7

  • Сумы – +4…+6

  • Полтава – +5…+7

  • Днепр – +6...+8

  • Запорожье – +7…+19

  • Донецк – +5…+7

  • Луганск – +5…+7

  • Харьков – +5…+7

  • Киев – +5…+7

Погода 1 апреля, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 3-8° мороза, на побережье морей и в Крыму около 0°, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киеве 1 апреля также без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.

Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была 20,3° в 2016г., самая низкая ночью -8,7° в 1931г.

Погода 2 апреля, фото: meteo.gov.ua

В четверг, 2 апреля, в Украине также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве 2 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Осадки, Мороз, Весна, Прогноз погоды, 1 апреля.
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