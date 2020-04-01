Фазы луны в апреле 2020: лунный календарь

Новости Украины:Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны.

Полнолуние в Украине можно будет увидеть 8 апреля 2020 года. С 9 апреля Луна пойдет на спад.

Лунная фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 8 апреля.

В 05:36 Луна превратится в яркий правильный диск. А лунный свет в этой фазе может влиять на людей по-разному.

Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.

В этот период не рекомендуют употреблять алкогольные напитки, ведь это может плохо повлиять на истощенный организм человека. Более того, не рекомендуется употреблять крепкий кофе, крепкий чай.