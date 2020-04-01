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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 апреля
10:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 2 апреля.

Фотинья Колодезница

Фотина Самаряныня (русский вариант имени — Светлана), память которой отмечается в этот день, — героиня известного библейского предания, та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с Сыном Божьим, она возвестила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году Фотина приняла мученическую смерть — римляне бросили ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре сестры.

Благодаря двум преданиям — о встрече с Христом у колодца и о смерти мученицы в колодце, на Киевской Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца — так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки.

Просили помощи у Фотиньи и другим образом. В некоторых местах на Киевской Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку носить ее на шее три дня или девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.

Кроме того, в этот день славили лен — главного "поставщика" ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

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Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как "Робинзон Крузо" Д.Дефо и "Путешествия Гулливера" Дж.Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. Только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Немалое внимание созданию детской литературы уделялось и в России. Известно, что ещё в 17 веке иеромонах Савватий писал стихи специально для детей, а в 18-19 веках детские произведения создавали А.Пушкин, С.Аксаков, А.Шишков, А.Погорельский и другие. Тогда же начали появляться и первые детские журналы. Не менее известны и советские детские писатели и поэты — А.Гайдар, Н.Носов, А.Барто, К.Чуковский, В.Бианки, Б.Заходер, Э.Успенский и многие другие.

В настоящее время детская литература — это целое отдельное направление в литературе. Каждый год одно из Национальных отделений IBBY получает почетное право выступать международным спонсором этого замечательного праздника — Международного дня детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), отмечаемый ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года, установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/62/139 от 18 декабря 2007 года.

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ. 

Предполагается, что день 2 апреля специализированные государственные и общественные организации должны посвящать распространению информацию об этом заболевании — например, проводить лекции или выпускать буклеты.

Также в рамках Дня, который каждый год посвящен определенной теме, проводятся конференции, где обсуждаются стратегии и подходы относительно вопросов опеки, независимости и правоспособности людей, живущих с аутизмом.

Аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии трех симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения.

День кинолого в Украине

Отмечается, что кинологией в Украине занимаются уже более 70-ти лет, однако как подразделение правоохранительных органов это было организовано только в 1994 году.

Знаменательные события в истории: 1 апреля 2020 года

Теперь из года в год ведется упорная работа по расширению службы и ее реформированию в соответствии с европейскими нормами.

Подготовкой четырехлапых бойцов, в частности, занимаются в Кинологическом учебном центре в Великих Мостах Львовской области, а также в ряде центров Национальной полиции Украины – собаки задействованы в работе целого ряда различных подразделений в Украине.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, Международный день детской книги, 2 апреля, Фотинья Колодезница, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, День кинолого в Украине.
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