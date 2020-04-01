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Епифаний: Медики совершают настоящий подвиг служения людям

Епифаний: Медики совершают настоящий подвиг служения людям
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ПЦУ благодарит медиков, которые противодействуют распространению коронавируса.

Православная церковь Украины ежедневно молится за медицинских работников и призывает всех верующих участвовать в этой молитве.

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Facebook.

"Медицинские работники - врачи разных специальностей, медсестры и медбратья, лаборанты и фельдшеры, фармацевты, провизоры и другие сейчас не просто выполняют свою работу, а совершают настоящий подвиг служения людям. Он совершается без пафоса и не для публики, а ради воплощения в жизнь призвания творить добро и спасать других - дела, глубоко христианского по сути", - отметил Епифаний.

Он поблагодарил всех медиков, которые сегодня, несмотря на риски для своего здоровья, собственные проблемы и заботы, спасают жизни, помогают облегчить боль, преодолеть болезнь и обезопасить от нее других.

"Многим трудно представить всю сложность вашей профессии, ведь в ваших руках - большая ценность - человеческая жизнь. Поэтому именно на вас сегодня - высокая ответственность, наибольший стресс и нагрузки. Держитесь! Наша поддержка и наши молитвы с вами!", - подчеркнул Предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что священники вместе с другими волонтерами оказывают всю посильную помощь, чтобы помочь медикам в их работе. По его словам, ПЦУ ежедневно молится за них в монастырях и храмах.

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"Дорогие братья и сестры! Присоединяйтесь к молитве за врачей и всех медицинских работников и просим вместе у Господа для них здоровья, сил и терпения. Подарим им от себя то, что можем, ту частичку сердца - молитву, чтобы наша невидимая, но ощутимая благодаря Божественной благодати поддержка придала им вдохновения и сил. Помолимся за медиков!", - добавил Епифаний.

С 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19. С 25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля.

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Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Епифаний, ПЦУ, Covid-19.
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