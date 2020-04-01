Зеленский одобрил "антикоронавирусный" закон

Новости Украины:Глава украинского государства подписал закон о лечении коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19 (№ 3268).

Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.

Рада во время внеочередного заседания 30 марта приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 марта подписал его, и 31 марта передал на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Так, в законе определено, что целесообразно ввести в Украине практику применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению, как один из путей решения вопроса доступности фармакотерапии на период эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Отмечается, что вопросы анализа доказательств и, соответственно, принятия решения о возможности применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению, целесообразно было бы совместить с разработкой медико-технологических документов системы стандартизации (клинических руководств и протоколов медицинской помощи).