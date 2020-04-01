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Защита детей в интернете: В Украине запустили образовательный проект

Защита детей в интернете: В Украине запустили образовательный проект
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине запустили новый проект для защиты детей и молодежи в интернете.

Команда образовательного проекта #stop_sexтинг, Киевстар, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и Министерство цифровой трансформации Украины создали учебный сервис для взрослых и детей - #stop_sexтинг.

Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

"Образовательный проект #stop_sexтинг совместно с лидером телеком-отрасли - компанией Kyivstar, Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и Министерством цифровой трансформации Украины создали учебный формат для взрослых и детей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что серия видео на канале StopSextingUkraine посвящена вопросам защиты в Интернете - от того, как обезопасить ребенка от просмотра порнографии и регулировать его время в онлайн, до того, как действовать, если откровенный контент стал объектом распространения.

Как сообщалось, в Украине запустили портал и информкампанию о разъяснении секс-рисков для детей в Интернете.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Дети, Интернет, Молодежь, Карантин, Заражение.
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