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Как обстоит ситуация на рынке труда в Украине на время карантина

Как обстоит ситуация на рынке труда в Украине на время карантина
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине провели соцопрос и выяснили, сколько населения потеряло работу, работает удаленно, работает как и раньше.

Всего 4% респондентов, которые имели работу, потеряли ее после введения карантина в Украине.

Об этом говорится в переданных результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 

Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей обеспокоены, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% - не переживают из). Всего 25% обеспокоены тем, что придется отменить важные события или поездки, в то же время три четверти - не переживают из-за этого", - подчеркивают социологи. 

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Две трети респондентов также отметили, что у них была работа до введения карантина, 35% из них рассказали, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% - работают дистанционно, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и всего 4% - потеряли работу.

По данным опроса, почти 60% респондентов сообщили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. Кроме того, 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев, 6% - до полугода, 3% - до года и более.

Кроме того, 42% опрошенных заявили, что имеют защитные маски в достаточном количестве, 39% - имеют, но недостаточно, 19% - не имеют вообще.

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В то же время, 57% заявили, что имеют дома дезинфицирующие средства в достаточном количестве, 29% - имеют, но недостаточно, 14% - не имеют, а защитные перчатки в достаточном количестве имеют 40% респондентов, в недостаточной - 23%, не имеют вообще - 37%.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров в две волны: первая - 25-27 марта, вторая - 28 -30 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: первая волна - 1000 респондентов, вторая волна - 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 4%.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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