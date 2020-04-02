"Доступные лекарства": за год врачи выписали почти 15 миллионов e-рецептов

Новости Украины:Год назад, 1 апреля 2019, программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Национальной службой здоровья Украины.

Начиная с 1 апреля 2019 года в рамках программы "Доступные лекарства" врачи выписали около 15 млн электронных рецептов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Год назад, 1 апреля 2019 года, программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Национальной службой здоровья Украины. С тех пор рецепты на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабет 2-го типа и бронхиальной астмы пациенты получают в электронном виде. За этот год лекарства по электронным рецептам получили более 2 миллионов человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронный рецепт значительно упростил врачам работу с бумагами. Также благодаря электронной системе врач имеет возможность контролировать течение заболевания, следить, получил ли пациент лекарства в аптеке. Кроме того, врач может выписать электронный рецепт дистанционно, что важно в условиях карантина.

За год работы программы НСЗУ заключила 1 107 договоров, а также выплатила аптекам свыше 840 млн гривень.

Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля 2017 года. Она предусматривает возмещение стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и бронхиальной астмы.