Скачать
Четверг, 02.04.2020
Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
СМИ: жертвами Covid-19 в Европе стали не менее 30 тысяч человек
СМИ: жертвами Covid-19 в Европе стали не менее 30 тысяч человек
Суперкубка УЕФА в 2020 году может не быть
Суперкубка УЕФА в 2020 году может не быть
Фотинья Колодезница: приметы и обряды 2 апреля
Фотинья Колодезница: приметы и обряды 2 апреля

Фотинья Колодезница: приметы и обряды 2 апреля

Фотинья Колодезница: приметы и обряды 2 апреля
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 2 апреля судили о погоде и об урожае.

Традиции на 2 апреля

Мученица Фотина (Светлана), память которой отмечается в этот день, - самарянка, с которой Иисус Христос беседовал у колодца близ города Сихаря. Имя Фотина получила при крещении. Она обратила многих ко Христу, за что и окончила свои дни трагически - ее бросили в колодец. Поэтому верили, что в колодезной воде осталась душа святой покровительницы, а вода, взятая из колодца в этот день, лечит лихорадки. В некоторых областях ей даже служили специальные молебны или использовали такой способ лечения болезни.

Писали на бумаге тропарь мученице Фотинии и, завязав эту записку в ветошку, давали больному носить ее на шее три или девять дней, а потом заставляли его или проглотить записочку, или сжечь ее вместе с ветошкой на страстной свече и съесть оставшийся от нее пепел.

Еще в этот день поклонялись льну. Утром выносили из изб на улицу красивые вещи изо льна и развешивали их на заборах, поленницах дров, калитках, на крыльце. Рушниками украшали ветви березы. С очень длинными (от двух до шести метров) свадебными льняными полотенцами девушки водили хороводы.

 

Приметы на 2 апреля

Где в апреле река, там в июле лужица.

Не все ненастье, проглянет и ясное солнышко.

Знаменательные события в истории: 2 апреля 2020 года

Не ломай печей, еще апрель у плечей (еще возможны холода).

Мокрый апрель - хорошая пашня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, Обряды, 2 апреля, День Фотиньи, Фотинья Колодезница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
05 Не могут вернуться домой: Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе - 15 вражеских обстрелов, ранены трое военных
На Донбассе - 15 вражеских обстрелов, ранены трое военных
Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса: что важно знать
Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется
Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется
Рецепт дня: Десерт из заварного крема с бананами и крекерами
Рецепт дня: Десерт из заварного крема с бананами и крекерами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь