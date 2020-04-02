Фотинья Колодезница: приметы и обряды 2 апреля

Новости Украины:По приметам на 2 апреля судили о погоде и об урожае.

Традиции на 2 апреля

Мученица Фотина (Светлана), память которой отмечается в этот день, - самарянка, с которой Иисус Христос беседовал у колодца близ города Сихаря. Имя Фотина получила при крещении. Она обратила многих ко Христу, за что и окончила свои дни трагически - ее бросили в колодец. Поэтому верили, что в колодезной воде осталась душа святой покровительницы, а вода, взятая из колодца в этот день, лечит лихорадки. В некоторых областях ей даже служили специальные молебны или использовали такой способ лечения болезни.

Писали на бумаге тропарь мученице Фотинии и, завязав эту записку в ветошку, давали больному носить ее на шее три или девять дней, а потом заставляли его или проглотить записочку, или сжечь ее вместе с ветошкой на страстной свече и съесть оставшийся от нее пепел.

Еще в этот день поклонялись льну. Утром выносили из изб на улицу красивые вещи изо льна и развешивали их на заборах, поленницах дров, калитках, на крыльце. Рушниками украшали ветви березы. С очень длинными (от двух до шести метров) свадебными льняными полотенцами девушки водили хороводы.

Приметы на 2 апреля

Где в апреле река, там в июле лужица.

Не все ненастье, проглянет и ясное солнышко.

Не ломай печей, еще апрель у плечей (еще возможны холода).

Мокрый апрель - хорошая пашня.