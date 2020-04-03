Скачать
Пятница, 03.04.2020
Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
Погода на выходные: в каких регионах пройдут дожди
Погода на выходные: в каких регионах пройдут дожди
Президент ФИФА заявил, что коронавирус полностью изменит футбол
Президент ФИФА заявил, что коронавирус полностью изменит футбол
Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
Фомин день: приметы и обряды 3 апреля

Фомин день: приметы и обряды 3 апреля

Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето.

Традиции на 3 апреля

В этот день заканчивались зимние забавы - санки убирали до следующей зимы. Также меняли обувь - по сырому снегу в валенках далеко не уйдешь, поэтому надевали берестяные лапти.

К домам вновь приходили лихорадки-лихоманки, которые пользовались любой возможностью проникнуть в дом - могли просочиться в колодец с грязной водой, а затем уж и в дом попасть. В этот день лучшей защитой от лихорадок считались печная зола и угли, которые сохраняли тепло и охранительную силу огня. Надо было взять из печи горячие угли и золу, положить их в платок или полотняную тряпицу и приложить к больному месту. Считали, что испугается жара лихоманка - и вон из дома бросится. Говорили: "Фома лихорадку гонит".

Способов избавления от этой напасти было множество, в том числе и заговоров. Были среди них и довольно простые, и очень сложные. Чтобы избавиться от болезни, надо было двенадцать раз подряд утром и вечером говорить такие заговорные слова: "Вечерняя (утренняя) заря-зарница, красная девица, отгони от раба Божьего (имя) Иродову дочку. Заря-зарница, молодая вдовица, отгони от раба Божьего (имя) Иродову дочку".

Считался верным и такой способ. Три вечера надо было парить больного в бане, три дня говеть, три дня ходить по улице с открытою головой. Затем в пустой избе знахарь ставит миску с водой, вокруг нее кладет соль, уголь, золу. Больной должен лизать по очереди эти предметы, а знахарь читает в это время такой заговор: "Соль солена, зола горька, уголь черен. Нашепчите, наговорите мою воду в миске на отогнание лихорадки лихой. Ты, соль, усолоди, ты, зола, огорчи, ты, уголь, очерни! Моя соль крепка, моя зола горька, мой уголь черен. Кто выпьет мою воду, отпадут все недуги!" Потом заговоренной водой поят больного.

Приметы и поверья

Если береза лист перед ольхой распустила, лето будет засушливое, а если наоборот – дождливое.

Если в этот день грянет гром, то год будет урожайным.

Как правило, 3 апреля бывают лёгкими роды.

Знаменательные события в истории: 3 апреля 2020 года

Если берёзовый сок течет обильно, летом будут часто идти дожди.

Если в хозяйстве имеется чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух, то вору в дом не попасть. Даже если вор прочитает специальную молитву для удачного воровства, он непременно будет пойман. Но это при условии, что чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух будут приобретены в один день.

Сны со 2 на 3 апреля – пустые.

День удачен для гаданий.

Людям, родившимся 3 апреля, следует особенно беспокоиться о своём здоровье. Им подходит опал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, Обряды, 3 апреля, Фомин день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
03 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
04 Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
05 Ужесточение карантина: что ждет пенсионеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: сколько украинцев проходят лечение за рубежом
Пандемия: сколько украинцев проходят лечение за рубежом
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса
Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь