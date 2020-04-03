Фомин день: приметы и обряды 3 апреля

Новости Украины:По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето.

Традиции на 3 апреля

В этот день заканчивались зимние забавы - санки убирали до следующей зимы. Также меняли обувь - по сырому снегу в валенках далеко не уйдешь, поэтому надевали берестяные лапти.

К домам вновь приходили лихорадки-лихоманки, которые пользовались любой возможностью проникнуть в дом - могли просочиться в колодец с грязной водой, а затем уж и в дом попасть. В этот день лучшей защитой от лихорадок считались печная зола и угли, которые сохраняли тепло и охранительную силу огня. Надо было взять из печи горячие угли и золу, положить их в платок или полотняную тряпицу и приложить к больному месту. Считали, что испугается жара лихоманка - и вон из дома бросится. Говорили: "Фома лихорадку гонит".

Способов избавления от этой напасти было множество, в том числе и заговоров. Были среди них и довольно простые, и очень сложные. Чтобы избавиться от болезни, надо было двенадцать раз подряд утром и вечером говорить такие заговорные слова: "Вечерняя (утренняя) заря-зарница, красная девица, отгони от раба Божьего (имя) Иродову дочку. Заря-зарница, молодая вдовица, отгони от раба Божьего (имя) Иродову дочку".

Считался верным и такой способ. Три вечера надо было парить больного в бане, три дня говеть, три дня ходить по улице с открытою головой. Затем в пустой избе знахарь ставит миску с водой, вокруг нее кладет соль, уголь, золу. Больной должен лизать по очереди эти предметы, а знахарь читает в это время такой заговор: "Соль солена, зола горька, уголь черен. Нашепчите, наговорите мою воду в миске на отогнание лихорадки лихой. Ты, соль, усолоди, ты, зола, огорчи, ты, уголь, очерни! Моя соль крепка, моя зола горька, мой уголь черен. Кто выпьет мою воду, отпадут все недуги!" Потом заговоренной водой поят больного.

Приметы и поверья

Если береза лист перед ольхой распустила, лето будет засушливое, а если наоборот – дождливое.

Если в этот день грянет гром, то год будет урожайным.

Как правило, 3 апреля бывают лёгкими роды.

Если берёзовый сок течет обильно, летом будут часто идти дожди.

Если в хозяйстве имеется чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух, то вору в дом не попасть. Даже если вор прочитает специальную молитву для удачного воровства, он непременно будет пойман. Но это при условии, что чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух будут приобретены в один день.

Сны со 2 на 3 апреля – пустые.

День удачен для гаданий.

Людям, родившимся 3 апреля, следует особенно беспокоиться о своём здоровье. Им подходит опал.