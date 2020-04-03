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Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметы

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Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметы
09:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эксперты расскажут, какого числа будет этот праздник в 2020 году и каковы его традиции.

Вербное воскресенье — один из самых важных дней Великого поста. С этим днем связано множество важных событий. 

Великий пост продолжается, но уже почти достиг своей кульминации. Вербное воскресенье намекает, что осталась всего одна неделя до самого важного христианского праздника всего года — Пасхи.

История и смысл праздника

Вербное воскресенье всегда предшествует началу Страстной седмицы. В этот день, если верить евангелию, Иисус Христос верхом на осле въехал в Иерусалим, а жители города бросали ему пальмовые ветви под ноги, признавая в нем тем самым нового Царя Иудейского.

Поскольку в наших краях нет пальм, на смену им пришли ветки ивы, называемые вербой. Люди рвут эти ветки и приносят их домой в знак того, что они тоже приветствуют истинного царя всех людей, живших, живущих и всех, кто будет жить когда-либо в нашем мире.

Это светлый праздник, хоть он и является напоминанием о страшных событиях, которые довелось пережить Спасителю. Как известно, вскоре Иисуса Христа осудили, а один из его учеников стал предателем.

В 2020 году Вербное воскресенье выпадает на 12 апреля.

Традиции Вербного воскресенья

После службы в храме необходимо взять вербу домой. Некоторые священнослужители рекомендуют хранить ее до следующего Вербного воскресенья. Освященные веточки принесут счастье, помогут избежать болезней и сглаза.

Это светлый праздник, поэтому 12 апреля Церковь разрешает делать послабления постящимся. Разрешается выпить немного красного вина перед обедом, а также приготовить рыбу.

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Считается, что в этот день особенно важными являются молитвы о благополучии в семье, но в молитвах можно также попросить и о прощении грехов, о помощи в делах и в работе.

Несмотря на то, что это праздник, в этот день все равно действуют запреты Великого поста. Не стоит вкушать запрещенную еду, излишне веселиться и так далее. В этот день запрещено работать в огороде и делать уборку дома. Лучше прибраться заранее.

Это яркий и светлый праздник, но он оповещает о начале грустного и трагичного периода — Страстной недели. Старайтесь в этот день больше молиться, думать о чем-то хорошем и не делать ничего, что могло бы расстроить ваших близких, доставить неприятности незнакомым людям.

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Традиции, Приметы, Пост, Праздники, Великий пост, Вербное воскресенье, Церковные праздники, Вербное воскресенье 2020.
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