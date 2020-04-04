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Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)

Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
01:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, почему произошло падение ракеты на Львовщине.

Причиной падения зенитной ракеты во двор частной усадьбы на Львовщине 2 апреля стала устарелость и неисправность боеприпаса.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует военное ведомство.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - сообщил Таран.

Он отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

В Черном море прошло второе успешное испытание ракетного комплекса "Нептуна"

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мной принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - заявил глава Минобороны.

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Львовщина, Министр обороны, Андрей Таран, акета.
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