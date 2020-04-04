Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля

Новости Украины:Этот день называют солнечником, потому что в день этого святого выходили смотреть на восход солнца и гадали по нему о наступающем годе.

Православная церковь в этот день почитает священномученика Василия, пресвитера Анкирского, жившего в IV веке на территории Малой Азии.

Василий ревностно и неустанно защищал свою паству от арианства, распространившегося в то время, за что стал жертвой преследований и был подвергнут истязаниям. Когда же в Анкиру прибыл Юлиан Отступник, отвергший христианство и вернувшийся к язычеству, святитель смело обличил его и предсказал ему скорую кончину.

Пророчество святого сбылось: Юлиан в скором времени умер. За такие речи Василий был подвергнут жестоким мукам. По одной версии, он скончался от истязаний около 362-363 года, по другой – в 360 году был сослан императором Констанцием в Иллирию, где, скорее всего, и умер.

Приметы на 4 апреля

Василий-солнечник капелью велик.

Как ни горяч Василий-капельник, а кафтан скидывать рано.

Когда на сходе снега на почву ложится паутина, лягушки вначале заквакают, а потом замолкнут из-за вернувшихся холодов - будет помеха урожаю.

Шкура сходит со зверей, а снег - с полей.