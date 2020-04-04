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Ляшко: Зараженных COVID-19, которые лечатся дома, будут жестко контролировать

Ляшко: Зараженных COVID-19, которые лечатся дома, будут жестко контролировать
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распросранением коронавируса в Украине усилят контроль за гражданами, которые находятся на самоизоляции.

Власти будут жестко контролировать соблюдение больными COVID-19 режима самоизоляции.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. 

"Что касается людей, которые больны и проходят амбулаторное лечение, - наша просьба: вообще не выходить, потому что это будет контролироваться, контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые находятся на дому и лечатся от коронавирусной болезни, получили лекарственные препараты и питание", - сказал он.

COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе

При этом Ляшко добавил, что больные, находящиеся на самоизоляции, не чаще, чем два раза в неделю, смогут выходить из дома для пополнений запасов предметов первой необходимости.

29 марта Кабмин принял постановление, разрешающее лицам, которые имели контакт с больным COVID-19, или болеют указанной болезнью и не требуют госпитализации, и находятся на самоизоляции, посещение в неотложных случаях мест торговли пищевыми продуктами, средствами гигиены, лекарствами и учреждений здравоохранения при условии использования средств индивидуальной защиты и соблюдения расстояния с другими людьми не менее 1,5 метра.

3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Онлайн-карта распространения коронавируса в Украине и мире 4 апреля

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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