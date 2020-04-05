Нарушения карантина: в МВД рассказали, как намерены реагировать

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в полиции рассказали, какие меры ограничения будут действовать и как они будут контролироватся.

В случае отказа граждан соблюдать требования карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, полиция будет применять штрафные санкции. Участие верующих в Пасхальных богослужениях также будет всячески пресекаться.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает "Обозреватель".

"Полиция будет проводить разъяснительную работу. Если будут случаи злостного неповиновения полиции, будем принимать меры", – пообещал он.

Говоря о действиях полиции в отношении верующих, которые захотят посетить богослужение на Пасху, которая в текущем году выпадает на 19 апреля, Геращенко уточнил: "Проведение массовых мероприятий на сегодняшний день прямо запрещено. И мы не допустим того, чтобы люди приносили инфекцию, заражались друг от друга".

"Мы будем реагировать на конкретные сообщения о конкретных нарушениях. Но есть огромное количество конфессий, которые осознали опасность вируса. Поэтому это не будет иметь массового характера", – добавил чиновник.

Геращенко допустил, что "будут разного рода стычки, конфликты, словесные перепалки и прочее, но общая задача – сделать так, чтобы люди меньше контактировали друг с другом".

В этом контексте он подчеркнул, что "граждане должны быть сознательными и понимать, что эти меры приняты не для того, чтобы ограничить чьи-то права, а чтобы уменьшить количество передачи вируса от человека человеку. Необходимо остановить дальнейшее распространение эпидемии, чтобы не привести к перегрузке системы здравоохранения".

Вместе с тем заместитель министра напомнил, что введенные ограничения не касаются работы промышленных предприятий и сельскохозяйственных весенне-полевых работ. "Но все предприятия призываются к тому, чтобы все их сотрудники были обеспечены средствами защиты органов дыхания и пытались минимально влиять друг на друга", – сказал он.