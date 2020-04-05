Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышенный фон атомсферного давления и температура воздуха, близкая к норме, сообщает Укргидрометценр
В воскресенье без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 17°.
Карта осадков 21 марта / windy.com
В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.
Карта ветров 21 марта / windy.com
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем была 22,6° в 1946г., самая низкая ночью -7,5° в 1944г.
Прогноз погоды на Субботу, 21 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17, без осадков
Львов – +12…+14, без осадков
Ивано-Франковск – +11…+13, без осадков
Тернополь – +11…+13, без осадков
Черновцы – +11…+13, без осадков
Хмельницкий – +11…+13, без осадков
Луцк – +12…+14, без осадков
Ровно – +10…+12, без осадков
Житомир – +10…+12, без осадков
Винница – +11…+13, без осадков
Одесса – +12…+14, без осадков
Николаев – +14…+16, без осадков
Херсон – +13…+15, без осадков
Симферополь – +13…+15, без осадков
Кропивницкий – +11…+13, без осадков
Черкассы – +11…+13, без осадков
Чернигов – +10…+12, без осадков
Сумы – +9…+11, без осадков
Полтава – +10…+12, без осадков
Днепр – +13…+15, без осадков
Запорожье – +13…+15, без осадков
Донецк – +12…+14, без осадков
Луганск – +10…+12, без осадков
Харьков – +10…+12, без осадков
Киев – +10…+12, без осадков
Погода 21 марта / meteo.gov.ua
В понедельник, 6 апреля, погода в Украине также без осадков.
Погода 21 марта / meteo.gov.ua
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных и восточных и областях преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 17-22 м/с.
Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-6° тепла; днем 10-15°, в Закарпатье до 18°.
В Киеве 6 апреля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14°.