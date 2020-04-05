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Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
08:00 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки в Украине никаких осадков не наблюдается.

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышенный фон атомсферного давления и температура воздуха, близкая к норме, сообщает Укргидрометценр

В воскресенье без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. 

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 17°.

Карта осадков 21 марта / windy.com

В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

Карта ветров 21 марта / windy.com

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем была 22,6° в 1946г., самая низкая ночью -7,5° в 1944г. 

Прогноз погоды на Субботу, 21 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +15…+17, без осадков

  • Львов – +12…+14, без осадков

  • Ивано-Франковск – +11…+13, без осадков

  • Тернополь – +11…+13, без осадков

  • Черновцы – +11…+13, без осадков

  • Хмельницкий – +11…+13, без осадков

  • Луцк – +12…+14, без осадков

  • Ровно – +10…+12, без осадков

  • Житомир –  +10…+12, без осадков

  • Винница –  +11…+13, без осадков

  • Одесса – +12…+14, без осадков

  • Николаев – +14…+16, без осадков

  • Херсон – +13…+15, без осадков

  • Симферополь – +13…+15, без осадков

  • Кропивницкий – +11…+13, без осадков

  • Черкассы – +11…+13, без осадков

  • Чернигов – +10…+12, без осадков

  • Сумы – +9…+11, без осадков

  • Полтава – +10…+12, без осадков

  • Днепр – +13…+15, без осадков

  • Запорожье – +13…+15, без осадков

  • Донецк – +12…+14, без осадков

  • Луганск – +10…+12, без осадков

  • Харьков – +10…+12, без осадков

  • Киев – +10…+12, без осадков

Погода 21 марта / meteo.gov.ua

В понедельник, 6 апреля, погода в Украине также без осадков.  

Погода 21 марта / meteo.gov.ua 

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных и восточных и областях преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 17-22 м/с. 

День Никона: приметы и обряды 5 апреля

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-6° тепла; днем 10-15°, в Закарпатье до 18°.

В Киеве 6 апреля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14°.

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Украина, Погода, Температура, Карантин.
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