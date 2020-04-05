Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Итоги дня 4 апреля: Коронавирус в Украине, "масочный" режим и другие ограничения
Итоги дня 4 апреля: Коронавирус в Украине, "масочный" режим и другие ограничения
В России произошел взрыв газа в жилом доме (Видео и фото)
В России произошел взрыв газа в жилом доме (Видео и фото)
"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
День Никона: приметы и обряды 5 апреля
День Никона: приметы и обряды 5 апреля

У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Смотрите фото (5)
У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
07:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя "Василий" имеет греческие корни. В Англии распространена форма Бэзил, во Франции - Базиль.

Василий в детстве очень любит возиться со зверюшками и птичками, никогда не обидит беззащитное существо. Вася - любимчик бабушек и дедушек. Ему постоянно необходимо находиться в обществе сверстников. Общение с друзьями у Василия на первом месте. Он может вступить в конфликт с женой, чтобы не допустить ущемления интересов товарища.

Василию нравится его работа, но он не будет стремиться к первенству в своем деле, чтобы не задеть честолюбивые помыслы своих друзей. Одно из немногих отрицательных качеств Василия - это пристрастие к спиртному.

Он добросовестно относится к своим обязанностям и обладает хорошими профессиональными качествами. Василий любит футбол и хоккей, но сам не играет, а предпочитает поболеть на трибуне в компании друзей.

В отношениях с женщинами Василий стремится продемонстрировать рыцарские качества, и ему приятно, если его стремления будут отмечены. Василий - человек долга. У него даже мыслей не будет о разводе, если окажется, что у жены не самый приятный характер или она плохая хозяйка. Василий безропотно примет все бытовые неудобства и не станет жаловаться на свою судьбу.

Рождение ребенка для Василия - огромное событие. Он испытывает к своим детям самые сильные чувства, в чем-то сравнимые с материнскими. У Василия не бывает проблем в отношениях с тестем, а вот к теще относится с опаской.

Поздравления с именинами Василия

Словно в ожидании

Чуда пребываю,

Я тебя, Василий,

Сегодня поздравляю.

 

Чтоб открыты двери

Были пред тобою,

Чтобы сам руководил

Ты своей судьбою.

 

Чтоб не гнулся от беды,

Шел по жизни гордо,

Чтобы не было сомнений

В твоем слове твердом.

 

Я желаю для тебя

Жизни без оглядки,

Чтоб всегда в твоей судьбе

Было все в порядке.

Пусть весомый результат

Стоит всех твоих усилий,

Я желаю побеждать

От души тебе, Василий.

 

Пусть вершины покоряться,

Дамы любят пусть тебя,

Пусть сюрпризы преподносит

Тебе дерзкая судьба.

 

Радости тебе и счастья,

Верной дружбы и любви,

Вирус драйва и азарта

Пусть всегда бурлит в крови.

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

 

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом -

Лишь вперед! И не робей!

 

Этот личный поздравок

В памяти ты сохрани,

Чтобы мог через года

Исполнять мечты свои!

С сотней добрых пожеланий

Получи мой поздравок,

Счастья в жизни я желаю

Тебе, Вася, Василек.

 

Будет пусть успех твоим

Спутником бессменным,

Пусть завидуют тебе

Даже супермены.

 

Чтоб всегда был на коне

И своей гордился силой,

Славу пусть тебе несет

Имя царское Василий.

Теплые поздравления с Днем рождения 5 апреля своими словами, открытки

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

 

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Лишь позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, Проза, Поздравления в картинках, Именины Василия, Поздравления с стихах, Именины (День Ангела) Василия, Поздравление с именинами Василия, Поздравления Василия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
05 Мэр Киева: Для умерших от COVID-19 в протоколе прописана кремация
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру
Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру
Снижение цен на бензин в Украине: Эксперт дал прогноз
Снижение цен на бензин в Украине: Эксперт дал прогноз
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь