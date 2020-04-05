У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя "Василий" имеет греческие корни. В Англии распространена форма Бэзил, во Франции - Базиль.

Василий в детстве очень любит возиться со зверюшками и птичками, никогда не обидит беззащитное существо. Вася - любимчик бабушек и дедушек. Ему постоянно необходимо находиться в обществе сверстников. Общение с друзьями у Василия на первом месте. Он может вступить в конфликт с женой, чтобы не допустить ущемления интересов товарища.

Василию нравится его работа, но он не будет стремиться к первенству в своем деле, чтобы не задеть честолюбивые помыслы своих друзей. Одно из немногих отрицательных качеств Василия - это пристрастие к спиртному.

Он добросовестно относится к своим обязанностям и обладает хорошими профессиональными качествами. Василий любит футбол и хоккей, но сам не играет, а предпочитает поболеть на трибуне в компании друзей.

В отношениях с женщинами Василий стремится продемонстрировать рыцарские качества, и ему приятно, если его стремления будут отмечены. Василий - человек долга. У него даже мыслей не будет о разводе, если окажется, что у жены не самый приятный характер или она плохая хозяйка. Василий безропотно примет все бытовые неудобства и не станет жаловаться на свою судьбу.

Рождение ребенка для Василия - огромное событие. Он испытывает к своим детям самые сильные чувства, в чем-то сравнимые с материнскими. У Василия не бывает проблем в отношениях с тестем, а вот к теще относится с опаской.

Поздравления с именинами Василия

Словно в ожидании

Чуда пребываю,

Я тебя, Василий,

Сегодня поздравляю.

Чтоб открыты двери

Были пред тобою,

Чтобы сам руководил

Ты своей судьбою.

Чтоб не гнулся от беды,

Шел по жизни гордо,

Чтобы не было сомнений

В твоем слове твердом.

Я желаю для тебя

Жизни без оглядки,

Чтоб всегда в твоей судьбе

Было все в порядке.

Пусть весомый результат

Стоит всех твоих усилий,

Я желаю побеждать

От души тебе, Василий.

Пусть вершины покоряться,

Дамы любят пусть тебя,

Пусть сюрпризы преподносит

Тебе дерзкая судьба.

Радости тебе и счастья,

Верной дружбы и любви,

Вирус драйва и азарта

Пусть всегда бурлит в крови.

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом -

Лишь вперед! И не робей!

Этот личный поздравок

В памяти ты сохрани,

Чтобы мог через года

Исполнять мечты свои!

С сотней добрых пожеланий

Получи мой поздравок,

Счастья в жизни я желаю

Тебе, Вася, Василек.

Будет пусть успех твоим

Спутником бессменным,

Пусть завидуют тебе

Даже супермены.

Чтоб всегда был на коне

И своей гордился силой,

Славу пусть тебе несет

Имя царское Василий.

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Лишь позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!