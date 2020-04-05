У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Василий в детстве очень любит возиться со зверюшками и птичками, никогда не обидит беззащитное существо. Вася - любимчик бабушек и дедушек. Ему постоянно необходимо находиться в обществе сверстников. Общение с друзьями у Василия на первом месте. Он может вступить в конфликт с женой, чтобы не допустить ущемления интересов товарища.
Василию нравится его работа, но он не будет стремиться к первенству в своем деле, чтобы не задеть честолюбивые помыслы своих друзей. Одно из немногих отрицательных качеств Василия - это пристрастие к спиртному.
Он добросовестно относится к своим обязанностям и обладает хорошими профессиональными качествами. Василий любит футбол и хоккей, но сам не играет, а предпочитает поболеть на трибуне в компании друзей.
В отношениях с женщинами Василий стремится продемонстрировать рыцарские качества, и ему приятно, если его стремления будут отмечены. Василий - человек долга. У него даже мыслей не будет о разводе, если окажется, что у жены не самый приятный характер или она плохая хозяйка. Василий безропотно примет все бытовые неудобства и не станет жаловаться на свою судьбу.
Рождение ребенка для Василия - огромное событие. Он испытывает к своим детям самые сильные чувства, в чем-то сравнимые с материнскими. У Василия не бывает проблем в отношениях с тестем, а вот к теще относится с опаской.
Поздравления с именинами Василия
Словно в ожидании
Чуда пребываю,
Я тебя, Василий,
Сегодня поздравляю.
Чтоб открыты двери
Были пред тобою,
Чтобы сам руководил
Ты своей судьбою.
Чтоб не гнулся от беды,
Шел по жизни гордо,
Чтобы не было сомнений
В твоем слове твердом.
Я желаю для тебя
Жизни без оглядки,
Чтоб всегда в твоей судьбе
Было все в порядке.
Пусть весомый результат
Стоит всех твоих усилий,
Я желаю побеждать
От души тебе, Василий.
Пусть вершины покоряться,
Дамы любят пусть тебя,
Пусть сюрпризы преподносит
Тебе дерзкая судьба.
Радости тебе и счастья,
Верной дружбы и любви,
Вирус драйва и азарта
Пусть всегда бурлит в крови.
С праздником тебя, Василий,
Поздравляю от души!
Счастья, радости и силы,
Падать духом не спеши!
Улыбнись беде в лицо,
Пусть узнает, кто сильней!
Будь своей судьбы творцом -
Лишь вперед! И не робей!
Этот личный поздравок
В памяти ты сохрани,
Чтобы мог через года
Исполнять мечты свои!
С сотней добрых пожеланий
Получи мой поздравок,
Счастья в жизни я желаю
Тебе, Вася, Василек.
Будет пусть успех твоим
Спутником бессменным,
Пусть завидуют тебе
Даже супермены.
Чтоб всегда был на коне
И своей гордился силой,
Славу пусть тебе несет
Имя царское Василий.
Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!
Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Лишь позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!