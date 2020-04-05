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МИД: В Украину за сутки вернулось около 11 тыс граждан

МИД: В Украину за сутки вернулось около 11 тыс граждан
09:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире многие украинцы возвращаются на родину.

За прошедшие сутки пограничники осуществили более 17, 8 тыс. контрольных операций. На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)

По данным пограничников, кроме того, в течение суток Украину оставили более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев. 

В ГПСУ также добавили, что 4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.

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Украина, МИД, Заболевание, Карантин, ГПСУ, Заражение, Коронавирус.
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