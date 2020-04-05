Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
10:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В это воскресенье, 5 апреля, католики празднуют Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье традиционно приходится на последнее воскресенье перед Страстной неделей и за семь дней до главного церковного праздника - Пасхи.

Главным символом Вербного воскресенья является верба - свежие ветки ивы. На протяжении долгих десятилетий, следуя верным традициям, в этот день люди отправляются в храм для освящения вербы.

Перед службой священники вместе с прихожанами каждый год устраивают шествие по улицам и вокруг храмов. В период самой службы верующие в храме держат в руках пальмовые ветви, а священники рассказывают о страстях Христовых.

Что принято делать в Вербное воскресенье?

  • Вернувшись домой из костела, в каждой комнате, согласно традиции, следует разместить веточки вербы.

  • Старые ветви лучше сжечь и освободить место для новых.

  • Сегодня можно слегка вербой ударить близкого человека и пожелать ему здоровья и счастья. Согласно поверью, так человек сможет избавиться от негатива.

  • Для исполнения заветного желания можно съесть 3 почки.

Что нельзя делать 5 апреля?

  • Заниматься домашними делами. Уборкой, стиркой и глажкой займитесь лучше в другой день.

  • Не стоит устраивать пышных и громких застолий, лучше день провести в кругу семьи и друзей.

  • Нельзя ругаться и скандалить.

Народные приметы:

Если сегодня ветер сильный - лето будет ветреным и нежарким.

Теплая солнечная погода сулит хороший урожай фруктов.

Утренние морозы говорят о плодородии зерновых культур.

Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметы

Приметы:

На протяжении долгих лет люди верили, что магическая вербная ветка способна излечить от недугов. Например, для того, чтобы вылечить ребенка от болезни, необходимо искупать его в отваре из освященной вербы.

Искупав в такой воде здорового ребенка, его можно защитить на весь год от различных недугов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Приметы, Народные приметы, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье, 5 апреля, Какой праздник 5 апреля, Когда Вербное воскресенье, Пасха 2020, Вербное воскресенье 2020, Вход Господень в Иерусалим 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое &quot;общественное место&quot;
Карантин: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Audi показала модель RS3 в исполнении Nardo Edition (Фото)
Audi показала модель RS3 в исполнении Nardo Edition (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь