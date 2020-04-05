Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день

Новости Украины:В это воскресенье, 5 апреля, католики празднуют Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье традиционно приходится на последнее воскресенье перед Страстной неделей и за семь дней до главного церковного праздника - Пасхи.

Главным символом Вербного воскресенья является верба - свежие ветки ивы. На протяжении долгих десятилетий, следуя верным традициям, в этот день люди отправляются в храм для освящения вербы.

Перед службой священники вместе с прихожанами каждый год устраивают шествие по улицам и вокруг храмов. В период самой службы верующие в храме держат в руках пальмовые ветви, а священники рассказывают о страстях Христовых.

Что принято делать в Вербное воскресенье?

Вернувшись домой из костела, в каждой комнате, согласно традиции, следует разместить веточки вербы.

Старые ветви лучше сжечь и освободить место для новых.

Сегодня можно слегка вербой ударить близкого человека и пожелать ему здоровья и счастья. Согласно поверью, так человек сможет избавиться от негатива.

Для исполнения заветного желания можно съесть 3 почки.

Что нельзя делать 5 апреля?

Заниматься домашними делами. Уборкой, стиркой и глажкой займитесь лучше в другой день.

Не стоит устраивать пышных и громких застолий, лучше день провести в кругу семьи и друзей.

Нельзя ругаться и скандалить.

Народные приметы:

Если сегодня ветер сильный - лето будет ветреным и нежарким.

Теплая солнечная погода сулит хороший урожай фруктов.

Утренние морозы говорят о плодородии зерновых культур.

Приметы:

На протяжении долгих лет люди верили, что магическая вербная ветка способна излечить от недугов. Например, для того, чтобы вылечить ребенка от болезни, необходимо искупать его в отваре из освященной вербы.

Искупав в такой воде здорового ребенка, его можно защитить на весь год от различных недугов.