Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье традиционно приходится на последнее воскресенье перед Страстной неделей и за семь дней до главного церковного праздника - Пасхи.
Главным символом Вербного воскресенья является верба - свежие ветки ивы. На протяжении долгих десятилетий, следуя верным традициям, в этот день люди отправляются в храм для освящения вербы.
Перед службой священники вместе с прихожанами каждый год устраивают шествие по улицам и вокруг храмов. В период самой службы верующие в храме держат в руках пальмовые ветви, а священники рассказывают о страстях Христовых.
Что принято делать в Вербное воскресенье?
Вернувшись домой из костела, в каждой комнате, согласно традиции, следует разместить веточки вербы.
Старые ветви лучше сжечь и освободить место для новых.
Сегодня можно слегка вербой ударить близкого человека и пожелать ему здоровья и счастья. Согласно поверью, так человек сможет избавиться от негатива.
Для исполнения заветного желания можно съесть 3 почки.
Что нельзя делать 5 апреля?
Заниматься домашними делами. Уборкой, стиркой и глажкой займитесь лучше в другой день.
Не стоит устраивать пышных и громких застолий, лучше день провести в кругу семьи и друзей.
Нельзя ругаться и скандалить.
Народные приметы:
Если сегодня ветер сильный - лето будет ветреным и нежарким.
Теплая солнечная погода сулит хороший урожай фруктов.
Утренние морозы говорят о плодородии зерновых культур.
Приметы:
На протяжении долгих лет люди верили, что магическая вербная ветка способна излечить от недугов. Например, для того, чтобы вылечить ребенка от болезни, необходимо искупать его в отваре из освященной вербы.
Искупав в такой воде здорового ребенка, его можно защитить на весь год от различных недугов.