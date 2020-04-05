Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 6 апреля.

День Якова и Захара

В православной церкви 6 апреля почитается память святых Якова и Захара. Славяне разводили во дворах или на подворьях большие костры, пытаясь таким способом изгнать тьму и прославить свет. Также рассчитывали на то, что нечистая сила уйдет из дома, если помолиться святым.

Кроме того, День Якова был посвящен подготовке к такому празднику, как Благовещение. Славяне старались переделать всю срочную и важную работу. Обязательной была вечеря. Существовала достаточно интересная примета: если незамужняя девушка в этот день отправиться в храм на всенощную, то в этом году она обязательно выйдет замуж. Кстати, в церковь 6 апреля также отправлялись для того, чтобы освятить семена для посадки - считалось, что в этом случае они дадут отличные всходы.

В этот день, как правило, на улице достаточно тепло, снег тает, а дороги портятся, поэтому, сани старались почистить и больше не использовать, спрятав их до следующей зимы. Крестьяне в день Якова обязательно окуривали зимнюю одежду и домашний скарб можжевельником, что, согласно древним верованиям, позволяло людям защититься от сглаза. Также сжигали старые соломенные постели, чтобы изгнать злых духов. Прыгали через огонь, а печей не топили и спать ложились в охлажденных помещениях - в сенях и горницах. В избе могли оставаться дети и старики.

6 апреля активно готовились к Дню Благовещения. Люди молились в церквях, посещали тюрьмы, чтобы раздать гостинцы заключенным. Считалось, что именно в этот день можно покаяться в грехах и получить право посещать храм, в который не пускали тех, на ком висит тяжкий грех. Для того чтобы была видна дорога к церкви, зажигали костры.

Международный день спорта на благо развития и мира

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня - Международный день спорта на благо развития и мира.

В ходе проведения Международного дня особое внимание уделяется тому, как спорт может способствовать осуществлению прав человека, устранению существующих препятствий и укреплению солидарности в глобальном масштабе.

Всемирный день настольного тенниса

Всемирный день настольного тенниса еще очень молодой праздник - впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всем мире.

Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса с целью популяризации данного вида спорта, его продвижение в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира.