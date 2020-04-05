Влащенко о Супрун: Она хотела обанкротить государственные клиники (Видео)

Новости Украины:Наталья Влащенко призвала украинскую власть отправить Ульяну Супрун "по этапу".

Журналист и телеведущая Наталья Влащенко призвала нынешнюю власть и народных депутатов приостановить второй этап медицинской реформы, которая стартовала с 1 апреля, и отправить ее автора, бывшего министра здравоохранения Ульяну Супрун "по этапу".

Соответствующее видеообращение Влащенко разместила на своем Youtube-канале, передает корреспондент УНН.

"С 1 апреля стартовал так называемый второй этап "реформы Супрун". Об этом идет много споров, много криков... Я не буду спрашивать, почему Супрун до сих пор не ходит на допросы ГБР, потому что мы все видели выводы Счетной палаты, я не буду спрашивать, почему человек с иностранным паспортом занимается здесь какими-то реформами... Она говорила, что у нас очень много больниц, много коек, не выгодно, не зарабатывает денег. Цель реформ была очень проста — она хотела обанкротить государственные клиники, довести их до полного ничто, привести приватные корпорации и отдать в частные руки", — считает Влащенко.

И, по мнению, телеведущей, сейчас пришла пандемия, и оказалось, что у нас мало койко-мест, мало больниц, мало врачей и у нас совершенно нет профильных врачей-инфекционистов, эпидемиологов, а все потому "что Супрун закончила разрушение эпидемиологической службы, она ее просто отменила".

Влащенко считает, что реформа просто неэффективна, а пример медицинского подхода нужно брать с Беларуси.

"Думайте, и к нашим депутатам обращаюсь, возможно, нам нужно в срочном порядке приостановить (второй этап медреформы — ред.), и, не возможно, а точно. Пройдет пандемия, и мы сядем и решим, а какую реформу мы действительно хотим делать, но не с Супрун, а с людями, которые проявили себя во время карантина... Посадите профессионалов, оставьте в покое эту санитарку. Не хотите надевать наручники, отправьте ее домой по этапу", — отметила телеведущая.