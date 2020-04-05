Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Влащенко о Супрун: Она хотела обанкротить государственные клиники (Видео)

Влащенко о Супрун: Она хотела обанкротить государственные клиники (Видео)
11:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Наталья Влащенко призвала украинскую власть отправить Ульяну Супрун "по этапу".

Журналист и телеведущая Наталья Влащенко призвала нынешнюю власть и народных депутатов приостановить второй этап медицинской реформы, которая стартовала с 1 апреля, и отправить ее автора, бывшего министра здравоохранения Ульяну Супрун "по этапу".

Соответствующее видеообращение Влащенко разместила на своем Youtube-канале, передает корреспондент УНН.

"С 1 апреля стартовал так называемый второй этап "реформы Супрун". Об этом идет много споров, много криков... Я не буду спрашивать, почему Супрун до сих пор не ходит на допросы ГБР, потому что мы все видели выводы Счетной палаты, я не буду спрашивать, почему человек с иностранным паспортом занимается здесь какими-то реформами... Она говорила, что у нас очень много больниц, много коек, не выгодно, не зарабатывает денег. Цель реформ была очень проста — она хотела обанкротить государственные клиники, довести их до полного ничто, привести приватные корпорации и отдать в частные руки", — считает Влащенко.

И, по мнению, телеведущей, сейчас пришла пандемия, и оказалось, что у нас мало койко-мест, мало больниц, мало врачей и у нас совершенно нет профильных врачей-инфекционистов, эпидемиологов, а все потому "что Супрун закончила разрушение эпидемиологической службы, она ее просто отменила".

Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)

Влащенко считает, что реформа просто неэффективна, а пример медицинского подхода нужно брать с Беларуси.

"Думайте, и к нашим депутатам обращаюсь, возможно, нам нужно в срочном порядке приостановить (второй этап медреформы — ред.), и, не возможно, а точно. Пройдет пандемия, и мы сядем и решим, а какую реформу мы действительно хотим делать, но не с Супрун, а с людями, которые проявили себя во время карантина... Посадите профессионалов, оставьте в покое эту санитарку. Не хотите надевать наручники, отправьте ее домой по этапу", — отметила телеведущая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медицинская реформа, Ульяна Супрун, Наталья Влащенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
03 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь