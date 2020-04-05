Степанов: Украинские медики отправились в Италию добровольно

Новости Украины:Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинские медики, которые уехали в Италию, сделали это добровольно.

Все 20 украинских медиков отправились в Италию, чтобы помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, добровольно.

Об этом в эфире программы "ТСН.Неделя" на телеканале "1+1" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, желание выразили вчетверо больше медиков. "Это никоим образом не повлияет на кадровый потенциал тех больниц, из которых уехали врачи. Я считаю, что во времена, когда весь мир объединился на борьбу с коронавирусом, на такое обращение мы должны были отреагировать", - подчеркнул министр.

Медики вернутся в Украину через две недели. "Вернутся уже с опытом. Тот опыт будет очень-очень полезным для Украины в борьбе с коронавирусом", - уверен Степанов.