Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 7 апреля.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.

В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей "Благую весть". Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: "Да будет мне по слову твоему". Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.

Бабий праздник

На Киевской Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: "В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют". В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать. Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил.

По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. "Кто рано сеет — семян не теряет", — говорили в народе.

Особая примета существовала для капусты. Крестьянин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки (его специально хранили для этого), относил в подвал и оставлял на ночь. На следующий день его осматривали; счастливцы находили в таком кочане семена, которым не страшен никакой мороз — как и капусте, родившейся от них.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: "В безопасности твоей крови – спасение жизни многих", "Активность – путь к долголетию", "Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным", "Защитим здоровье от изменений климата", "1000 городов – 1000 жизней", "Урбанизация и здоровье", "Устойчивость к противомикробным препаратам и её глобальное распространение", "Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам", "Высокое артериальное давление", "Маленький укус – источник большой опасности", "Безопасность пищевых продуктов", "Победим диабет!", "Депрессия: давай поговорим", "Здоровье для всех" и др.

День бобра

Бобр – удивительное животное и замечателен тем что, как и человек, способен менять окружающую среду под свои нужды. Он строит плотины, заболачивает поймы рек, роет норы.

Недаром ему посвящены сразу два праздника – 7 апреля и 18 октября. Первый относится скорее к канадскому бобру, а 18 октября к европейскому.

Международный день Бобра призван привлечь внимание к проблемам восстановления популяции этого животного.

Совсем недавно бобр находился на грани исчезновения: к началу XX века, многие страны Европы почти полностью его истребили на своей территории. Одной из последней уцелевшей популяцией в нашей стране, были бобры на воронежской речке Усманке. В 1920-ых годах научная экспедиция С. И. Огнева обнаружила там несколько поселений.

День косметолога

Современная жизнь предъявляет серьезные требования к внешнему виду человека. Важно, чтобы кожа и волосы были красивыми, здоровыми, ухоженными, чтобы тело выглядело подтянутым, привлекательным. Но как бы ни старался обычный человек, добиться идеальных результатов без современных технологий в косметологии невозможно. А чтобы получить доступ к эффективным методикам и отличный результат, нужно записаться на прием к косметологу. Профессия отличается сложностью, высоким уровнем ответственности, поэтому и появился День косметолога. Это праздник, который помогает выразить уважение к людям, имеющим столь непростую специальность. Празднуем мы его седьмого апреля каждый год.

Косметолог корректирует вес, лечит кожу, волосы, реабилитирует после болезней или травм. В его обязанности входит диагностика, консультирование, терапия эстетических нарушений. Путь в профессию начинается после получения профильного образования в медицинском ВУЗе. Это высокооплачиваемая, востребованная и престижная работа.

Она сопряжена с высокой ответственностью, поэтому идея поздравить специалистов, которые помогают нам дольше оставаться очаровательными и привлекательными однозначно хороша! Многие косметологи проводят этот день необычно: праздник у них, а клиенты получают хорошие скидки на услуги в честь такого торжественного дня.

Очень популярны в торжество различные мастер-классы, на которых специалисты обмениваются опытом, учат младших коллег премудростям профессии, делятся секретами бесплатно или в рамках платного мероприятия. А еще косметологи принимают поздравления от коллег, начальства, постоянных посетителей. Вечером празднования заканчиваются торжественным столом в кругу друзей и родственников.