В Киеве умер известный украинский журналист

Новости Украины:Стало известно, что ушел из жизни украинский журналист Борис Клименко.

В Киеве ушел из жизни известный украинский журналист Борис Клименко, сообщила его жена Валентина.

"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", - написала она на странице в Facebook в понедельник.

27 марта она сообщила, что у Бориса Клименко случился ишемический инсульт.

Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 90-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства EFE.

Также он работал корреспондентом русской службы французского международного радио RFІ, корреспондентом испанской газеты La Vanguardіa и украинской редакции радио ВВС.