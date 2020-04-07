Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 8 апреля.

Празднование Собора Архангела Гавриила

Архангел Гавриил входит в сонм высших Ангелов — бессмертных бесплотных духов, служителей Божиих, сотворенных Богом раньше человека. Священное писание не рассматривает особо жизни ангелов, сообщая лишь об их явлениях людям; вера Христова, направляющая все силы человеческого ума и сердца к Богу, также не углубляется в область ангелологии. Ангелы были сотворены Богом свободными существами.

Часть ангелов воспользовалась этим, чтобы отпасть от Бога (падшие ангелы, демоны). Прочие сохранили верность Творцу и остались Ангелами Света. Церковь учит, что ангельский мир состоит из девяти чинов (Рим. 8:38; Еф. 1:21, 3:10; Сол. 4:9), различающихся своей близостью к Богу и нисходящих от Бога к роду человеческому: Херувимы, Серафимы, Престолы, Начала, Господства, Силы, Власти, Архангелы и Ангелы. Постижение иерархического строения ангельского мира промыслительно сокрыто от людей в нынешнем веке, но откроется в будущем "сынам воскресения", которые, по слову Господа, будут "равны ангелам" (Лк. 20:36).

Силою любви своей к Триипостасному Богу святые Ангелы приобщаются к жизни Святой Троицы, а силою любви к миру и людям — к жизни мира. Они служат ей, оставаясь незримыми существами. Таким образом, между Небом и землею непрестанно восходят и нисходят Ангелы Божии. Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух высших Ангелов — Архангела Михаила и Архангела Гавриила, в виду их особого участия в судьбах человечества.

Служение Архангела Гавриила промыслительно направлено Богом на спасение рода человеческого, на возвращение отпавших от Бога людей к Творцу и Вседержителю. Как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена Архангел Гавриил сообщает людям спасительное знание свыше, возвещает о главных событиях в духовной истории человечества.

Гавриил Благовест

Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает "Всевышний — сила моя". Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.

Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: "Весной день долог, а нитка коротка". Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила — такова будет и на Сергея Капустника.

Международный день цыган

Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.

На конгрессе также был создан Международный союз цыган (International Romani Union, IRU) и приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией. В настоящее время IRU объединяет цыганские общественные организации 42 стран мира.

Полагают, что первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича.

День рождения пожарной лестницы

Пожарная лестница помогает профессионалам своего дела подниматься по наружной стене здания и эвакуировать людей. Изначально планировалось применять ее только при пожаре, но со временем она стала незаменимой и при других спасательных операциях.

День рождения пожарной лестницы отмечается ежегодно 8 апреля.

В этот день в 1766 году в Америке запатентовали первое в мире изделие под названием "пожарная лестница". Ее технические характеристики соответствовали нормам безопасности того времени. Практические испытания прошли успешно. Пожарная лестница стала одним из первичных средств пожаротушения.

Необходимость в этом спасательном элементе возникла в тот момент, когда появились многоэтажные строения, и спасать людей с верхних этажей стало проблематично. Первичная длина лестницы составляла почти 10 м. В Российской империи первую механическую пожарную лестницу сконструировали в 1777 году. Раздвижная лестница с рычажным механизмом доставляла людей на высоту 20 м. На то время это была неслыханная высота. Императорская академия наук вручила медаль ее создателю, кузнецу по профессии, Петру Дальгрену.

За время своего существования пожарная лестница не раз видоизменялась и совершенствовалась. С момента первой запатентованной модели в 1766 году она из деревянной превратилась в металлическую. Появились модификации автомобильной и ручной. Высота, на которую она теперь поднимает пожарных, из 10 м увеличилась до 60 м.

Международный день рисования птиц

День "Нарисуй птицу" (Draw A Bird Day) — это движение, которое зародилось в Великобритании в сороковых годах и постепенно распространилось в других странах мира.

В 1943 году 7-летняя Дори Купер из Англии навещала в госпитале своего дядю, потерявшего ногу на войне. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, она попросила его нарисовать ей птичку. Это подействовало; во время следующих визитов Дори другие раненые солдаты тоже стали рисовать ей птиц.

Три года спустя Дори погибла — ее сбила машина. На похоронах ее гроб был наполнен изображениями птиц, нарисованными солдатами, медсестрами и врачами из госпиталя, где лежал ее дядя. Постепенно день рождения Дори, 8 апреля, превратился в День "Нарисуй птицу", который стал известен во всем мире.

Сначала рисунки можно было рисовать только карандашом. Позже начали использовать и другие инструменты и материалы, в том числе и компьютерные программы. Правила просты — нужно нарисовать птицу и поделиться с кем-то этим рисунком.

Ваши художественные способности значения не имеют, это не соревнование. Задача праздника — распространять радость и напоминать людям о том, что счастье порой скрывается в самых простых вещах.