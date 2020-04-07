Сохранение памятников АТО: Минветеранов обратилось к чиновникам

Новости Украины:В Минветеранов просят усилить контроль за сохранением памятников погибшим бойцам АТО.

Министерство по делам ветеранов напоминает об уголовной ответственности за надругательство над могилами, повреждение памятников и мемориальных досок воинам АТО.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

"Минветеранов обращается к председателям областных государственных администраций с просьбой усилить контроль за сохранением памятников, зеленых насаждений (аллей), которые были созданы в честь погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Министерство по делам ветеранов Украины осуждает любые проявления вандализма над мемориалами помяти погибших воинов и напоминает, что с 6 июня 2019 года внесены изменения в Уголовный кодекс Украины и установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память о тех, кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимал непосредственное участие в АТО в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и оборонительного отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганских областях, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в ХХ веке.

В ведомстве также отметили, что 5 апреля 2020 года было зафиксировано три факта вандализма над мемориалами памяти воинам АТО в школах города Полтавы, а в Парке памяти непокоренных в городе Новоград-Волынский Житомирской области в результате возгорания сухой травы возник пожар.