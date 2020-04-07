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Несоблюнение карантина: В Украине могут снова запретить продовольственные рынки

Несоблюнение карантина: В Украине могут снова запретить продовольственные рынки
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с несоблюнением карантина среди граждан в Укране снова могут запретить работу продуктовых рынков.

В Украине могут снова запретить работу продовольственных рынков на время карантина, поскольку правоохранители фиксируют нарушения противоэпидемических норм в их работе.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских ток-шоу.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, когда органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам - при соблюдении конкретных условий. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первые два дня полиция попробует реагировать, но если не будет никакого эффекта за понедельник-вторник (6-7 апреля), в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он.

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По его словам, аналогичная ситуация с парками - если бы граждане придерживались социальной дистанции, прогулки в парках можно было бы разрешить.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 марта, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мер: не более одного человека на 20 кв. м, расстояние между покупателями в очереди – не менее 1,5 м.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.

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Украина, Торговля, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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