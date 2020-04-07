На Закарпатье запустили программу соцпомощи пожилым и одиноким людям

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13:25 Сегодня Телеграф Фото: carpathia.gov.ua

Новости Украины:В Закарпатской области запускают акцию помощи уязвимым слоям населения в период карантина в Украине.

С 7 апреля на Закарпатье стартует акция по обеспечению наиболее уязвимых слоев населения продуктовыми наборами.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

"С 7 апреля на Закарпатье по инициативе Министерства социальной политики Украины совместно с Национальной сетью продуктовых магазинов АТБ и Закарпатской областной государственной администрацией в период карантина начнется акция по обеспечению наиболее уязвимых слоев населения Закарпатья (одиноких лиц, граждан старше 80 лет, граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью) продуктовыми наборами", - говорится в сообщении.

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Как информируют в ОГА, общее количество продуктовых наборов, которые будут переданы соответствующей категории населения Закарпатья, составляет 11055 пакетов. Вес одного продуктового набора составит около 12 килограммов. В состав входят продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и другое.

Продуктовые наборы через сеть городских и районных территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг), а также центров предоставления социальных услуг ОТГ будут доставлены персонально каждому получателю во всех населенных пунктах области.

Первыми в области продуктовые наборы уже 8 апреля 2020 года смогут получить жители городов Ужгород, Мукачево и Берегово, а также Ужгородского и Свалявского районов.

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Акция в области будет проходить в период с 7 по 23 апреля 2020 года.

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Украина, Закарпатская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Закарпатская ОГА, Covid-19.
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