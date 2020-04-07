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В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф

В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами.

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима и повлечет наложение штрафов, сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Министр цифровой трансформации также отметил, что в настоящее время есть три целевые аудитории приложения: люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации; заболевшие и находящиеся на домашнем лечении, а также лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Кроме того, на сайте Минцифры отмечается, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу в Украине. Через сервис украинцам станут доступны сообщения об актуальных решениях правительства, о вводимых ограничивающих мероприятиях и условиях карантина, а также практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

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"Если у вас не стоит автообновление приложений, обновите "Дию". Новый релиз. Первая новость — добавили функцию информирования через уведомления про коронавирус. Не будем пушить каждый день. Только новости, которые являются крайне важными", - написал Федоров в своем Телеграм-канале, комментируя новые функции "Дии".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 гола разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

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Карантин, Коронавирус, ДИЯ, Михаил Федоров, Обсервація, Самоизоляции.
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