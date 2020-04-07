Под контролем мобильных групп: в Донецкой области заработали продуктовые рынки

В Донецкой области заработали 17 продовольственных рынков, другие пока не имеют регистрации в Госпотребслужбе. Созданные мобильные группы занимаются контролем работающих рынков.
Об этом 6 апреля на брифинге в Краматорске заявила начальник отдела развития и конъюнктуры потребительского рынка управления развития предпринимательства, административных услуг и рыночной среды департамента экономики Донецкой ОГА Татьяна Гайданская.
"К сожалению, сегодня не все объекты рыночной торговли имеют регистрации как оператора рынка пищевых продуктов. Они все должны быть зарегистрированы в Госпотребслужбе, и эта регистрация бесплатная. Госпотребслужба сейчас принимает заявления на регистрацию. По состоянию на 6 апреля в области заработали 17 рынков. Это в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровском, Селидово и в Волновахском районе. Работает только продовольственный сектор", - сказала Гайданська.
Она отметила, что в городах и районах области созданы мобильные группы, которые обследуют рынки. В мобильную группу входят представители органов самоуправления, Национальной полиции, представители Госпотребслужбы, которые контролируют выполнение всех указанных условий главного санитарного врача региона.
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