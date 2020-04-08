Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 9 апреля.

Матрена Настовица, Полурепица

Матрона Солунская, память которой отмечается в этот день, жила в Салониках в 3-4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.

В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.

У Матрёны просили также урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду. На Киевской Руси знали множество блюд из репы: её фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: "Проще пареной репы".

Люди примечали: к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: "Щука лед хвостом разбивает"; "Вешний ледок, что чужой порог – ненадёжен"; "Чибис прилетел, воду на хвосте принес". По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.

Великий четверг у западных христиан

Великий четверг, еще его называют Страстной четверг или Чистый четверг, — четверг Страстной недели (последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе), первый день Пасхальных торжеств (Пасхального триденствия). В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии — Святого Причастия.

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

(Евангелие от Матфея 26:26-27)

Утром в кафедральных соборах епископами служится особая месса освящения мира. Священники во время этой мессы обновляют обеты, принесенные ими при рукоположении.

Вечером служится месса воспоминания Тайной Вечери, во время которой священники проводят обряд омовения ног прихожанам.

Потом (Иисус) влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: "Господи! Тебе ли умывать мои ноги?". Иисус сказал ему в ответ: "Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после". (Евангелие от Иоанна 13:5-7)

Во время этой мессы после гимна "Слава в вышних Богу" смолкают орган и колокола, которые не используются до Навечерия Пасхи.

Святые Дары (Хлеб и Вино) переносят с процессией через храм в место, подготовленное в одной из часовен, где они хранятся до следующего дня, что символизирует арест и заключение под стражу Христа. Процессию возглавляет служитель с крестом, а перед Святыми Дарами идут служители с кадилом и со свечами.

После Великого четверга освящение Хлеба и Вина не совершается до Навечерия Пасхи, а для причастия используются Святые Дары, освященные в Великий четверг.

Песах

Песах, или Пасха, — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

Праздник Песах отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали народом. Израильтяне пришли в Египет как одна семья — род Иакова, состоявший из семидесяти человек, а вышли как народ, насчитывавший шестьсот тысяч. Поначалу род Иакова был радушно принят в земле Гошен (одной из провинций Египта), но когда евреев стало "слишком много", к ним были приняты особые меры. На всех жителей страны была возложена трудовая повинность, на евреев — особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались и досматривались, жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков убивали.

Моше (Моисей) и был тем самым мальчиком, которому было суждено выжить и спасти свой народ. Эту историю знают все. Удивительное стечение обстоятельств спасло его от неминуемой гибели от рук египтян и привело к тому, что воспитывался Моше во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти, бежал, много лет жил в странах Африки и Среднего Востока. Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не сгорающий куст ("неопалимая купина"). Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в Египет и вывести евреев из рабства.

Название "Песах" одни исследователи трактуют как "переход", исход из земли Египетской, другие связывают с историей праздника. Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет десять "казней": превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец, гибель первенцев. Бог умертвил первенцев египтян, но пропустил ("песах" на иврите) дома евреев. Еще "Пе-сах" толкуется как "уста говорящие", и это, конечно, соответствует тому, что главная заповедь Праздника Песах — говорить, рассказывать об истории Исхода.

Международный день ТОП-менеджера

Руководители высшего звена внедряют мероприятия, которые связаны с конкурентной борьбой на рынке, продвижением товаров, услуг, финансированием проектов. От успешности предпринятых действий зависит процветание компании. Для обращения внимания на важность их работы, обмена опытом учрежден профессиональный праздник.

В торжествах участвуют руководители высшего звена компаний: финансовые, коммерческие, технические директоры, консультанты, начальники отделов. Праздник считают своим выпускники профильных учебных заведений, бизнес-тренеры, учредители предприятий.

Инициатором события выступил оргкомитет XI Международного конгресса "Инновационная экономика и качество управления". Он учредил праздник и постановил отмечать его с 2009 года во второй четверг апреля. Выбранная дата имеет символическое значение. Ее ассоциируют с пробуждением природы, обновлением, новыми устремлениями и целями. Праздник подчеркивает роль ТОП-менеджеров в создании успешных компаний и прогрессе общества.

Торжества получили широкое распространение и поддержку в профессиональных кругах. В этот день организуются тренинги, занятия по обмену опытом, повышению квалификации. Выдающимся ТОП-менеджерам вручают почетные грамоты, дипломы.