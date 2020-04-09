Песах 2020: Зеленский поздравил иудеев Украины

Новости Украины:Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом.

Президент Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины по случаю праздника Песах, отметив, что еврейская община является активным участником общественной жизни нашей страны.

Приветствие Главы государства обнародовал Офис Президента.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха – праздника, установленного в честь свободы еврейского народа. Еврейская община Украины является активным участником общественной жизни, она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране", - говорится в поздравлении.

Зеленский пожелал всем иудеям Украины теплого душевного праздника в кругу близких и родных людей.

Как известно, 8 апреля начинается один из главных иудейских праздников - Песах (который также часто называют еврейской Пасхой). По традиции Песах отмечается в течение семи дней, но в диаспоре за пределами Израиля праздник длится восемь дней.