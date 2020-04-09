Борьба с COVID-19: Власти перераспределят медицинские средства для больниц

Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.
Об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.
"В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров.
Доставка спецсредств происходит лишь в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", – заявил Зеленский.
Напомним:
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.