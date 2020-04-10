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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
11:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 апреля.

Берещенье

11 апреля наши предки отмечали Брещенье – праздник березы.

В этот день народ массово отправлялся в березовые рощи. Считалось, что именно 11 апреля березовый сок не только особенно вкусный, но также обладает чудодейственной силой. Поэтому, собранным соком знахари часто лечили больных.

Поклонялись березе, которая в славянской культуре считалась символом жизни, здоровья. В этот день пили березовый сок на счастье.

Лазарева суббота

Лазарева суббота у православных христиан — это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

В этот день разрешается послабление Великого поста 2020. И именно с вечера Лазаревой субботы надо освящать вербу на Вербное воскресенье 2020 – правда, в условиях карантина делать это придется дома.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирная организация здравоохранения постановила 11 апреля отмечать день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson`s Day), и в смысл этой даты она вкладывает максимальную поддержку тем людям, которые на сегодняшний день больны и беспомощны. Цель этого праздника также состоит в грамотном информировании населения о том, как избежать недуга, какие принимать меры, чтобы войти во вторую половину жизни, сохраняя собственное здоровье, не обременяя близких.

Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

Всемирный день анимешника

Всемирный день анимешника – праздник, посвященный японской анимации. В международном празднике участвуют актеры, художники, поклонники аниме, люди, которые увлекаются этим видом искусства.

Цель праздника – популяризация аниме, развитие культуры японской мультипликации.

В этот день проходят сборы и съезды поклонников аниме, конкурсы, костюмированные представления, занятия по развитию актерского мастерства, флешмобы, акции, показы японских фильмов, анимации.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 11 апреля, Берещенье.
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