Украинцам рассказали, как онлайн-сервисы могут помочь в трудоустройстве (Видео)

Новости Украины:В Украине запустили образовательный сериал о трудоустройстве и профессиональном развитии.

На образовательной платформе "Дія.Цифрова освіта" запускают новый сериал "Трудоустройство и профессиональное развитие независимо от возраста".

Его представила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан 10 апреля в Киеве.

"Мы сегодня презентуем сериал о трудоустройстве и профессиональном развитии независимо от возраста, и большая часть сериала рассказывает, как онлайн-сервисы и онлайн-возможности могут в этом помочь", — отметила чиновник.

Образовательный сериал состоит из 11 серий. В нем рассказывается, как найти работу, правильно подготовить резюме, попасть на собеседование, как не потерять мотивацию и уверенность в положительном результате в течение время долгих и изнурительных поисков.

В период карантина большинство работодателей перешли на удаленный режим работы, поэтому людям нужно осваивать цифровые навыки, чтобы быть конкурентоспособными, заявила основательница и исполнительный директор карьерного портала Happy Monday Анна Мазур на онлайн-презентации образовательного сериала "Трудоустройство и профессиональное развитие независимо от возраста" 10 апреля в Киеве.

"Сейчас сложно сказать, как всё изменится, это как минимум пол года, в котором нам еще точно адаптироваться к новым условиям. Поэтому надо приобретать цифровые навыки, поскольку большинство компаний работают в таком формате. Но сейчас крайне популярны логистика, курьеры, доставка , то есть люди, которые удовлетворяют базовые потребности других", - сказала Мазур.