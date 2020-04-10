"Это недопустимо": Аваков заступился за Черновол

Новости Украины:Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на информацию о предъявлении Татьяне Черновол подозрений в убийстве.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.

"Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - участвовала в гражданских протестах... Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!", - написал Аваков на своей странице в Facebook в пятницу.

Министр указал Бабикову, подчеркивая, что он был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича, что, инициируя следствие против Черновол, он нарушил конфлит интересов. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!", - подчеркнул Аваков.

При этом он отметил, что в Украине нет неподсудных "и быть не должно". "Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно… Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня", - написал министр внутренних дел.

"Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику… Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!", - резюмировал Аваков.

Предыстория:

Александр Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, а в январе 2020 года был назначен первым замдиректора ГБР. После этого партия "Голос" обратилась к руководителям ГБР и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с требованием уволить Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР по причине конфликта интересов. Сам Бабиков утверждает, что не представлял интересы Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения подписывал технические документы.

10 апреля утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми. Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении ГБР.

Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.