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Экс-нардеп Черновол: Мои руки не в крови

Экс-нардеп Черновол: Мои руки не в крови
16:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Татьяна Черновол призналась, что поджигала офис "Партии регионов", однако никого не убивала.

Народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

"Я понимаю, что вас интересует вопрос, поджигала ли я здание? Да, поджигала… Я считала это тактическим шагом … Я тот момент поступила информация об убитых активистах Майдана в Мариинском парке… Мне пришла мысль, что надо отвлечь внимание, отвлечь карателей… Думаю, что это (поджог - ред.) было спасением многих жизней. Причастна ли я к убийству? Нет, мои руки не в крови", - сказала Черновол в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, комментируя выдвинутое в ее адрес подозрение в поджоге офиса и умышленном убийстве человека, который там находился.

Она подчеркнула, что в данном случае речь идет о политических репрессиях активистов Майдана.

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"Это политические репрессии… преследуют не только меня - преследуют весь Майдан. Это дело против меня как активиста Майдана. Я оказалась первым активистом Майдана, которого привлекают за Майдан", - сказала бывший депутат.

Она сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает ее на допрос в следующий вторник.

Говоря о проведенном в ее доме обыске, Черновол рассказала: "Они искали одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года … изъяли куртку, каску, рюкзак… Также изъяли наградное оружие и телефон".

"У меня в уведомлении о подозрении 8 статей, в половине из них - наказание от 5 до 15 лет лишения свободы", - сообщила она.

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Как сообщалось, в пятницу утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми.

Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении ГБР.

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Партия регионов, ГБР, Татьяна Черновол, Антимайдан.
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