Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса
В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса
Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди
Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

В доме Татьяны Черновол ГБР проводит обыск по делу Майдана

В доме Татьяны Черновол ГБР проводит обыск по делу Майдана
09:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Госбюро расследований проводит обыски в доме бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.

"ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Княжицкий отметил, что обыск начался рано утром в пятницу.

"Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила", – уточнил нардеп.

Чорновол также опубликовала постановление об обыске, в котором говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Напомним, в Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана.

Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Майдан, ГБР, Татьяна Чорновол, Революция Достоинства, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
02 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
05 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
ООС: Боевики увеличили количество обстрелов, погиб один военный и двое ранены
Боевики увеличили количество обстрелов, погиб один военный
Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн
Количество заражений COVID-19 превысило 1,6 млн
Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь