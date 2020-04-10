В доме Татьяны Черновол ГБР проводит обыск по делу Майдана

Новости Украины:Госбюро расследований проводит обыски в доме бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.

"ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Княжицкий отметил, что обыск начался рано утром в пятницу.

"Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила", – уточнил нардеп.

Чорновол также опубликовала постановление об обыске, в котором говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Напомним, в Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана.

Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана".